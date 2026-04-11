法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示：不認錯耗費司法資源

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城案，台北地院一審判決書昨日（10日）公布全文。判決書中記載，法官認為柯文哲書寫紙條「晶華→orange出國」，確實有指示共犯或證人離境之舉，而且柯從遭查獲以來始終否認全部犯行，未能正視己身錯誤，嚴重耗費有限的司法資源，所以不足為犯後態度的有利考量。

▲柯文哲京華城案一審被判刑17年。（資料照／記者黃克翔攝）

判決書內容公布 法官認定柯文哲指示橘子出國

台北地院10日公布柯文哲涉入的京華城案、政治獻金案的判決書，全文多達713頁、27萬字。判決書中記載，法官認為，柯文哲遭執行搜索時，檢廉在辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，柯自承書寫「晶華→orange出國」等文字，而許芷瑜在2024年8月27日返國後，立刻在同年月29日訂購機票前往日本，可見柯確實有指示共犯或證人離境之舉。

此外，法官指出，柯文哲從遭查獲以來，始終否認全部犯行，可見柯犯後完全未能正視己身錯誤的態度，不足為犯後態度的有利考量，還因此嚴重耗費有限的司法資源。

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

柯文哲被判刑17年 量刑公開

量刑的部分，法官表示，柯文哲當過2屆台北市長，卻為求財團支持，收受210萬元賄賂，並違背職務及法令讓京華城公司在未有法令依據下，取得20％容積獎勵，不法利益逾百億元；另外，柯還無視政治獻金本質，以商業交易行為掏空政治獻金，僭越權限，將政治獻金置入私人帳戶，挪用金額高達600萬及6000餘萬元；柯甚至違背眾望基金會委託的社會公益、扶助弱勢等公益性任務，挪用基金會公款800餘萬元，用以支付自己的競選總部員工薪資。

最終，法官考量到柯文哲除了本案之外，沒有其他前科，加上犯罪動機、目的、手段、過往工作經歷，目前經濟狀況、家庭狀況等因素，於是依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑13年、公益侵占罪共2罪判處2年及3年6個月、背信罪判處2年6個月，合併4罪應執行有期徒刑17年，同時就違背職務之行為收受賄賂犯行部分，宣告褫奪公權6年。

▲京華城案11名被告一審量刑。點圖可放大。（表／記者葉品辰製）

民眾黨駁斥

此外，判決書中還指稱柯文哲「干擾司法獨立審判空間」。民眾黨發言人張彤嚴正駁斥，「真正干擾司法的，從來不是柯文哲、不是台灣民眾黨，而是早已背離中立、公正原則的院檢體系本身」，此事更再次印證，原來判決不用看證據力，因為想像力就是台北地院的超能力。