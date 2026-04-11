　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示：不認錯耗費司法資源

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城案，台北地院一審判決書昨日（10日）公布全文。判決書中記載，法官認為柯文哲書寫紙條「晶華→orange出國」，確實有指示共犯或證人離境之舉，而且柯從遭查獲以來始終否認全部犯行，未能正視己身錯誤，嚴重耗費有限的司法資源，所以不足為犯後態度的有利考量。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲京華城案一審被判刑17年。（資料照／記者黃克翔攝）

判決書內容公布　法官認定柯文哲指示橘子出國

台北地院10日公布柯文哲涉入的京華城案、政治獻金案的判決書，全文多達713頁、27萬字。判決書中記載，法官認為，柯文哲遭執行搜索時，檢廉在辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，柯自承書寫「晶華→orange出國」等文字，而許芷瑜在2024年8月27日返國後，立刻在同年月29日訂購機票前往日本，可見柯確實有指示共犯或證人離境之舉。

此外，法官指出，柯文哲從遭查獲以來，始終否認全部犯行，可見柯犯後完全未能正視己身錯誤的態度，不足為犯後態度的有利考量，還因此嚴重耗費有限的司法資源。

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

柯文哲被判刑17年　量刑公開

量刑的部分，法官表示，柯文哲當過2屆台北市長，卻為求財團支持，收受210萬元賄賂，並違背職務及法令讓京華城公司在未有法令依據下，取得20％容積獎勵，不法利益逾百億元；另外，柯還無視政治獻金本質，以商業交易行為掏空政治獻金，僭越權限，將政治獻金置入私人帳戶，挪用金額高達600萬及6000餘萬元；柯甚至違背眾望基金會委託的社會公益、扶助弱勢等公益性任務，挪用基金會公款800餘萬元，用以支付自己的競選總部員工薪資。

最終，法官考量到柯文哲除了本案之外，沒有其他前科，加上犯罪動機、目的、手段、過往工作經歷，目前經濟狀況、家庭狀況等因素，於是依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑13年、公益侵占罪共2罪判處2年及3年6個月、背信罪判處2年6個月，合併4罪應執行有期徒刑17年，同時就違背職務之行為收受賄賂犯行部分，宣告褫奪公權6年。

▲京華城案今日一審宣判，11名被告分別被判處1至17年有期徒刑。（表／記者葉品辰製，點圖放大）

▲京華城案11名被告一審量刑。點圖可放大。（表／記者葉品辰製）

民眾黨駁斥

此外，判決書中還指稱柯文哲「干擾司法獨立審判空間」。民眾黨發言人張彤嚴正駁斥，「真正干擾司法的，從來不是柯文哲、不是台灣民眾黨，而是早已背離中立、公正原則的院檢體系本身」，此事更再次印證，原來判決不用看證據力，因為想像力就是台北地院的超能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭習會落幕　美國務院：北京應與台灣民選政府對話
快訊／以黎雙方大使已對話　下週會面討論停戰日期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示：不認錯耗費司法資源

南韓改了「中國台灣」！電子入境卡系統更新　刪除2欄位

分析／鄭麗文赴陸成選戰大加分？　鄭習會同表和平紅利待檢驗

鄭麗文談閉門會議9大QA一次看　習近平稱「制度不同不是分裂藉口」

府批鄭習會出賣國家主權　國民黨問賴清德：有膽廢台獨黨綱嗎？

陸委會批鄭習會「併吞毒藥」　國民黨轟：民進黨意識形態作祟

鄭習會抹殺台灣主權　行政院：2300萬國人堅決反對

北院今公布柯案判決書！　民眾黨酸「想像力就是超能力」

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

針對鄭習會談話內容　張善政：期待兩岸和平制度化能盡速落實

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

基隆七堵死亡車禍！騎士路口左轉遭撞　翻滾數圈落地慘死

法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示：不認錯耗費司法資源

南韓改了「中國台灣」！電子入境卡系統更新　刪除2欄位

分析／鄭麗文赴陸成選戰大加分？　鄭習會同表和平紅利待檢驗

鄭麗文談閉門會議9大QA一次看　習近平稱「制度不同不是分裂藉口」

府批鄭習會出賣國家主權　國民黨問賴清德：有膽廢台獨黨綱嗎？

陸委會批鄭習會「併吞毒藥」　國民黨轟：民進黨意識形態作祟

鄭習會抹殺台灣主權　行政院：2300萬國人堅決反對

北院今公布柯案判決書！　民眾黨酸「想像力就是超能力」

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

針對鄭習會談話內容　張善政：期待兩岸和平制度化能盡速落實

伊朗談判前趨保守！美股漲勢暫歇　台積電ADR收高1.39％

鄭習會落幕　美國務院：北京應與台灣民選政府對話

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙　林教官神隱5天

亞太棒球場外設攤延燒　蔡其昌盼南市府跟獅隊後續好好溝通

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

Gemini推出可調參數3D模擬功能　支援互動模擬打造全新學習體驗

法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示：不認錯耗費司法資源

「欠尾款被報復」女Coser本尊曝光！　全是網路造謠

一文看3家金控Q1獲利表現　永豐金EPS 0.75元

川普喊call《大賣空》本尊仍要空：Palantir嚴重高估

琳妲曝好友曾與朱宇謀交往　見他被控出軌：女生要保護自己

政治熱門新聞

南韓改了　電子入境卡系統更新

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

習近平講了什麼？　鄭麗文談閉門會議9大QA

鄭習會抹殺台灣主權　行政院：2300萬國人堅決反對

分析／選戰大加分？　鄭習會同表和平紅利待檢驗

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

府批鄭習會出賣國家主權　國民黨問賴清德：有膽廢台獨黨綱嗎？

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

鄭麗文：鄭習會「大利多」將化為選票

習近平指九二共識內容清楚　鄭麗文轉述：除非心中陰暗、裝糊塗

與習近平共識和平統一？　鄭麗文：一步步走

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

北院今公布柯案判決書！　民眾黨酸「想像力就是超能力」

陸委會批鄭習會「併吞毒藥」　國民黨轟：民進黨意識形態作祟

更多熱門

相關新聞

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

台北市前市長柯文哲涉京華城案，一審遭判處有期徒刑17年。柯文哲出庭時強調，回家看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，更一度哽咽「我們家沒有傭人」。而民進黨祕書長徐國勇今（10日）出席電器展時暗酸，最好的電器就在台灣，母親節要到了，大家可以買電器回家，自己就會擦地板，「對不對？我家沒有傭人，但是我們家有這些電器，不要讓媽媽跪著擦地板」。

柯文哲案「判決書全文」一次看

柯文哲案「判決書全文」一次看

京華城簽呈遭退2次　刪除「不同意研議」才通過

京華城簽呈遭退2次　刪除「不同意研議」才通過

陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　210萬定罪原因曝

陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　210萬定罪原因曝

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」

關鍵字：

柯文哲京華城民眾黨許芷瑜

讀者迴響

熱門新聞

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

五口命案王母遺書曝光

「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝

直擊／官司未了！鄧紫棋唱《句號》一半…「前東家突上台」全場嚇傻

南韓改了　電子入境卡系統更新

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

新北女「碧潭落水」　送醫搶救不治

印度移工來台爆爭議　勞動部急拋3聲明喊「不會躁進」

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

更多

最夯影音

更多
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局
白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面