高溫32℃連熱4天！午後有雨　下週鋒面北台灣變天

▲今天高溫32度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天高溫32度，午後桃園以北、宜蘭有降雨機率。高溫天氣會持續到下週二，下週三有鋒面通過，北台灣降溫有雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天（11日）各地天氣穩定，氣溫偏高，北部及宜花雲量增多，午後在桃園以北、宜蘭地區及各山區有零星降雨機率，下午出門建議攜帶雨具備用。

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氣溫方面，各地高溫普遍來到29-32度，中南部及台東局部溫度會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫為21-23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時增減衣物。

▲下週三有鋒面通過，北台灣變天。（圖／翻攝中央氣象署）



4/12(日)-4/14(二)各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；4/12清晨北部及東北部地區有零星短暫陣雨；4/14午後東北部地區亦有零星短暫陣雨，晚起鋒面接近，桃園以北地區轉為有零星短暫陣雨。

4/12-4/14低溫預測：台灣各地21-24度，澎湖24度，金門20-21度，馬祖17-20度；高溫預測：台灣各地28-32度，澎湖27-28度，金門26度，馬祖21-24度。

4/15(三) 鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

低溫預測：台灣各地20-23度，澎湖24度，金門21度，馬祖18度；高溫預測：北部及東半部26-28度，中南部28-31度，澎湖27度，金門24度，馬祖20度。