鄭麗文赴中身邊大亮點！陸網點名隨扈是「第一女保鑣」背景起底

▲鄭麗文赴南京中山陵謁陵，身旁女隨扈受到陸網關注。（圖／記者陳冠宇攝）



記者許力方／綜合報導

國民黨前立委鄭麗文赴中國大陸與中共總書記習近平會面，行程中她身旁隨行的一名女隨扈因外型與氣場格外吸睛，引發對岸關注討論，不少眼尖網友點名，女隨扈是有「大陸第一女保鑣」之稱的嚴月霞，過去曾參與多場高規格外賓維安任務，陸續起底其身分。

女保鑣身分曝光 傳曾護衛多國政要

根據陸媒與網路流傳資訊，嚴月霞長期投入高階安保工作，曾參與外賓接待與政要維安，被部分媒體冠以「東方獵豹」稱號。相關說法指出，她早年習武，後續接受系統化安保訓練，並曾執行國際政要訪問期間的貼身護衛任務，包括泰國政要及外國元首夫人來訪行程。

▲陸網點名女隨扈是嚴月霞。（圖／取自鄭麗文臉書）



此次鄭麗文現身南京中山陵時，嚴月霞站位、警戒姿態與現場應對也成為討論焦點，不少網友直呼「氣場太強」、「比主角更吸睛」，微博熱搜關鍵字也出現「嚴月霞又颯又美」。

高規格維安安排 引發政治聯想

由於鄭麗文此行具一定政治敏感性，嚴月霞隨行也被部分陸媒評論解讀為中方對鄭麗文的高度重視。不過，截至目前，相關單位並未正式證實嚴月霞此次任務的具體職務內容，也未對外說明安保規格細節。