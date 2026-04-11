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伊朗又放話2條件才談判　范斯啟程警告：「別耍花招」

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲范斯啟程往巴基斯坦，警告伊朗別耍花招。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

談判在即，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）持續對外輸出，率先拋出強硬條件，若黎巴嫩尚未實現停火、伊朗遭凍結的海外資產未獲釋放，德黑蘭「不會」與美國啟動任何旨在結束戰爭的談判。與此同時，美國副總統J范斯（JD Vance）在啟程前往巴基斯坦時也放話警告伊朗「別對我們耍花招！」

伊朗開談前先提兩大前提

卡利巴夫10日在社群平台X發文表示，雙方其實早已就2項措施取得共識，分別是黎巴嫩停火安排，以及在正式談判前解凍伊朗海外資產，但至今仍未落實。

他強調，這兩項條件必須先被滿足，相關談判才有可能展開，否則伊朗不會進入協商程序，但他並沒有說明遭封鎖資產是哪些具體內容。

范斯啟程赴巴基斯坦　警告伊朗

與此同時，范斯10日已搭乘空軍二號啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備主持談判。他在登機前向媒體表示，對談判他抱持審慎樂觀與期待，最後不忘警告伊朗，若德黑蘭願意以誠意談判，美方自然會釋出善意；若試圖耍花招，美國談判團隊不會輕易接受。

川普已下明確指引

范斯透露，美國總統川普已為談判團隊訂下相當明確的指引。此次團隊除范斯本人外，還包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff），以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

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