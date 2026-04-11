分析／「鄭習會」後對台釋農漁利多？　習近平提「大陸台灣同屬一中」有彈性

▲睽違10年，國共最高領導人再次握手交流，「鄭習會」皆強調「九二共識」、反台獨、與兩岸和平。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

國共最高領導人睽違10年再次交流，「鄭習會」今（10）日上午於北京舉行，中共中央總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文一行。習近平在會中提出發展兩岸關係的「4點意見」，首度重提「大陸和台灣同屬一個中國」的表述，這一提法雖非首創，但在習近平任內十分少見，把「大陸」與「台灣」以對等並列方式表述，也是重申2000年錢其琛「新三段論」，淡化以往強硬「一中原則」，也讓國民黨有彈性表述空間，顯示陸方對鄭麗文釋出最大善意。另外，大陸國家發改委主任鄭柵潔的罕見出席，也呼應習近平談話「歡迎台灣農漁產品進入大陸千家萬戶」，是否暗示未來對台釋出「短中期」的經貿紅利，都是外界觀察國共兩黨重新擦亮「九二共識」後的政治互信指標。

「鄭習會」今10日在北京人民大會堂登場，鄭麗文與習近平會見，國民黨出席人員有國民黨副主席兼秘書長李乾龍，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑，前內政部長、國民黨智庫副董事長李鴻源；陸方與會會官員，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委蔡奇、中台辦主任宋濤，以及國家發展和改革委員會黨組書記鄭栅潔（兼任推進『一帶一路』建設工作領導小組辦公室主任 ）。

「鄭習會」習近平談及「大陸台灣同屬一中」

睽違10年國共最高領導人再次交流對話，「鄭習會」結束後，大陸官媒《新華社》釋出習近平談話全內文，他首先強調，中華民族共同鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

談及兩岸情勢，習近平指出，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。兩岸同胞都期盼台海和平安寧，期盼兩岸關係改善發展，期盼生活更加美好，這是國共兩黨不可推卸的責任，也是攜手合作的動力。同時重申堅持「九二共識」、反對「台獨」，國共與有志人士一起為兩岸謀和平，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

針對兩岸關係發展提出4點意見，習近平第一點，「堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。」

第二點習近平提出，「大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。」回顧習近平任內對兩岸關係表述，幾乎都是使用「兩岸同屬一個中國」的提法，包括中台辦口徑也如此。

但這次鄭麗文出訪，可以看出大陸方面對於「一中」原則沒有過於強硬表態，全力聚焦「九二共識」與反台獨。「大陸與台灣同屬一中」提法也比較彈性，同時反擊民進黨「互不隸屬論」「兩國論」的回應。

▲習近平在「鄭習會」上提出「大陸台灣同屬一中」，最早是時任中共副總理錢其琛2000年提出「新三段論」內容。（圖／記者陳冠宇攝）

習重提錢其琛「新三段論」江澤民、胡錦濤都說過

儘管「大陸與台灣同屬一中」與「兩岸同屬一中」意思相同，也並非新說法。回顧兩岸分治後，大陸官方始終把「台灣問題」當成內部事務，不容外來干涉，內外表態一律宣稱，「世界上只有一個中國、台灣是中國的一部份、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」，這樣說法讓「一中原則」沒有彈性空間。

1992年辜汪會談後有了「九二共識」，台灣方面堅持「一中各表」，陸方卻不承認此說法，依舊堅持自己認知上的「一中」立場。直到1999年汪道涵提出把「一個中國」定位模糊化，首次提出「平等協商」概念，為了解決「一中原則」的最佳表述，陸方也持續探索各種可能性。

時任中共副總理錢其琛於2000年8月提出的「新三段論」，「世界上只有一個中國，大陸與台灣同屬一個中國，中國的主權和領土不容分割」，這項提法在當年較開明也有彈性，凸顯兩岸平等地位，並非誰隸屬，而是「大陸」與「台灣」皆同屬「中國」的兩部分，緩和「一個中國」爭議。

2002年「中共十六大」報告，中共前領導人江澤民就「一中原則」表述「新三句」，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。」

隨後2005年大陸出台《反分裂國家法》，由中共前領導人胡錦濤簽署通過，首先表明「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割...」該法律把「大陸台灣同屬一中」寫入，用來反擊當時前總統陳水扁「兩國論」。

此後，胡錦濤在2027年「中共17大」政治報告，以及很多重要場合都提及「兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變...台灣任何政黨，只要承認兩岸同屬一個中國，都願意交流對話、協商談判，什麼問題都可以談。」

▲大陸方面對鄭麗文來訪，釋出許多善意回應與共識。（圖／記者陳冠宇攝）

對國民黨善意？「大陸台灣同屬一中」有彈性空間

2012年開啟習近平執政任內，回顧多次重要涉台談話以及會見歷屆國民黨主席，「兩岸同屬一中」是習最常見說法。包括習近平於2019年在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，對於一中原則表述「.....我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國』.....」。

2015年、2024年馬習兩次會見、2015年「朱習會」、2016年「洪習會」，習近平對「一中原則」表態越來越強硬。尤其2016年台灣政黨輪替後，同年11月「洪習會」，洪秀柱當面提及1992年雙方達成的共識，並強調「求一中原則之同，存一中涵義之異」的智慧是維持兩岸互信的政治基礎。

習近平則回應，「堅決體現一個中國原則的九二共識」是兩岸互動的基礎，確保國家完整不會分裂，是全體中華兒女的意志。」習態度堅持「一中原則」，沒有任何明示暗示「各表或同表」。從此國共漸行漸遠，國民黨在過去10年間甚至一度丟失「九二共識」核心思想，彼此歧見越來越深。「兩岸同屬一中」也被民進黨解讀為「台灣隸屬於中華人民共和國」。

睽違10年之後，國共領導人再次握手交流，習近平在「鄭習會」談話首次提出「大陸台灣同屬一中」，雖然本質上依舊是「兩岸同屬一中」概念，說法沒有之前強硬，從過去「垂直隸屬」的一中原則，開始「對等並列」彈性空間，這也是陸方給予鄭麗文此行最大善意，也為國民黨回台後反擊「賣台論」有防禦空間。

如今台海局勢緊繃，國共這次共識都是為「兩岸和平」，習近平選在此時放軟「一中」表述，也是為了跟國民黨一起重新擦亮「九二共識」、反台獨。「大陸與台灣同屬一中」的表述也給予國民黨更大表述空間，也可促進國共互信有關鍵指標意義。

▲「 鄭習會」大陸國家發改委主任鄭柵潔的罕見出席，釋出強烈兩岸「經貿」發展訊號 。（圖／翻攝 新華社）

「鄭習會」後..陸方暗示釋出台農漁產品利多？

「鄭習會」結束後，鄭麗文下午開中外記者會，她也透露中午在北京人民大會堂與習近平午宴，並且指出習近平席間特別向前主席連戰、前總統馬英九致意問好，特地提及台灣的農漁產品，「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」

大陸官媒釋出習近平在「鄭習會」全文談話，針對兩岸關係四點意見中的第三點，特別提及「歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。」還強調，今年是大陸「十五五」規劃的開局之年，祖國大陸市場廣闊，願與台灣同胞共享發展機遇與成果，共同壯大中華民族經濟。

習近平上述上述談話被外界視為在兩岸經貿僵局釋出積極「經貿」訊號。加上大陸國家發改委主任鄭柵潔的罕見出席，是否呼應習近平說的「歡迎台灣農漁產品進入大陸千家萬戶」，暗示未來可能對台釋出「短中期」的經貿紅利，或解禁開放特定的台灣農漁產品，都是外界觀察國共兩黨重新擦亮「九二共識」政治互信的正向指標。