漢堡王推清爽版犇牛堡！速食店新品　肯德基無骨雞腿免費吃

▲速食店新品整理。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王人氣「犇牛堡」推出清爽版選擇，在層層火烤牛肉中夾入多汁番茄，4月13日起開賣。另外，肯德基也推出新品「爆脆無骨雞腿霸」，明日搶先開放民眾免費試吃，17門市限定。

▲漢堡王「蔬菜犇牛堡」有三層、六層選擇。（圖／業者提供）

●漢堡王：蔬菜犇牛堡

漢堡王清爽版「蔬菜犇牛堡」選用火烤牛肉搭配番茄、起士層層堆疊，提供三層（單點139元、套餐194元）和六層（單點229元、套餐284元）選擇。4月13日至5月17日限時開賣，機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。

▲肯德基爆脆無骨雞腿霸。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基：爆脆無骨雞腿霸

肯德基全新「爆脆無骨雞腿霸」以整塊去骨雞腿炸製而成，4月14日至5月18日限時開賣，單入71元、2入124元，套餐180元起，桶裝限定買5送1特價299元、8入449元。

業者也將在明日舉辦「為你去骨」活動，上午11時至12時至指定17門市出示「任何形式含骨雞腿（不限品牌、不限可否食用）」，可獲得優惠券1張，每券可兌換2入爆脆無骨雞腿霸，每店限量100份，送完為止。

活動門市包括台北南京東二店、承德店、內湖店；新北板橋新埔店、新莊中港店、三重重新二店、永和中正店；桃園中壢環中東店、大興西店；新竹新豐店、中正店；台中文心店、公益店；台南東門店、中華店；高雄站前店、鳳山五甲一店。

▲繼光香香雞美加狂歡季推出3款新品。（圖／記者蕭筠攝）

●繼光香香雞：美加狂歡季

繼光香香雞「美加狂歡季」推出3款異國風新品，4月15日至5月14日限時開賣。「BBQ腿丁」與「起司腿丁」以酥炸腿丁再分別裹上BBQ醬及起司粉，單點150元；「墨西哥風味玉米肋排」把玉米切條高溫油炸，再撒上墨西哥風味粉，單點49元。

另外，多人組合「分享餐」，內含BBQ腿丁、起司腿丁、玉米肋排及迷你吉拿棒2份，售價399元；個人可選擇「經典組合」，任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排，售價199元。