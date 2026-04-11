「媽祖繞境」超商夯品買1送1　「粉紅超跑」停駕送100杯咖啡

▲7-ELEVEN針對媽祖進香拉高貨量，同時「粉紅超跑」停駕門市就送咖啡100杯、100顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了全民瘋女神的時節，白沙屯拱天宮媽祖進香將於4月12日深夜起駕，吸引超過46萬名香客報名參與，超商搶攻進香補給商機，7-ELEVEN 強化沿線門市備貨，還祭出一條根貼布「買1送1」，若「粉紅超跑」停駕門市，更將免費送出100杯咖啡、100顆茶葉蛋。全家也攜手三大宮廟推出「女神好運卡」，回饋達12%，同步祭飲品6折起等優惠。

★7-ELEVEN

●停駕就送100杯咖啡、100顆茶葉蛋

7-ELEVEN表示，因應白沙屯媽祖進香人潮，即日起針對中部進香沿線門市，將飲料、餐食與素食商品備貨量提高2倍，部分門市並設置「香客補給專區」，希望成為香客沿途補給據點。

若媽祖聖駕停駕7-ELEVEN門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式、100顆茶葉蛋；若該店有販售CITY TEA現萃茶，還將再加碼送出100杯大杯青茶，詳細辦法依門市現場公告為準。

▲即日起至4月28日，「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」買1送1。（圖／業者提供）

●一條根貼布即日起「買1送1」

除商品補給外，7-ELEVEN也同步提供ibon行動電源租借服務、黑貓宅急便寄送服務，幫助香客減輕行囊重量，部分門市也免費開放用餐與休息空間。

針對長時間步行後的舒緩需求，即日起至4月28日，「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」推出任選買1送1優惠；「OPEN!行動購物車」也將於指定日為繞境隊伍提供移動補給，強化沿線服務量能。

▲7-11推出多款媽祖周邊。（圖／業者提供）

●近40款「潮拜媽祖」周邊、隨取卡開賣

7-ELEVEN門市預購誌即日起至5月3日推出近40款「潮拜媽祖」周邊商品及紀念酒款，涵蓋多款香燈腳實用小物與收藏型商品，包括「白沙屯媽祖大胃王購物車」、「正光媽祖涼感金絲貼」、「正光媽祖滾珠精油棒」、「白沙屯媽祖平安光明磁吸燈」、「白沙屯媽祖愛心金豆」及「白沙屯媽祖丙午紀念酒」等。

▲「媽祖庇佑隨取卡」部分門市也有現貨。（圖／業者提供）

好評熱銷的「媽祖庇佑隨取卡」部分門市也有現貨，每張面額1,711元，加贈OPENPOINT 200點，回饋超過11％，依門市實際販售為準。

★全家

●「女神好運卡」每張回饋12％

全家則攜手白沙屯拱天宮、西螺福興宮、桃園慈護宮，推出3款「女神好運卡」，卡面分別為「白沙屯媽祖」、「太平媽」與「桃園媽」，每張售價600元，內含600元禮物卡與72元購物金，整體回饋達12％，紅利金使用期限至6月30日。

▼全家推出「女神好運卡」每張回饋12％。（圖／業者提供）

全家今年也首度跨界與CHARGESPOT合作，凡購買女神好運卡，即贈19元借電券1張，可累贈，限租借滿2小時折抵，使用期限至5月15日。

▲APP隨買跨店取推出指定茶飲、水、運動飲料最低6折起優惠。（圖／業者提供）

●APP飲品最低6折起

即日起至4月28日，全家APP隨買跨店取推出指定茶飲、水與運動飲料最低6折起優惠，其中FamiCollection指定700ml飲品、健康志向穀物水系列30入，皆為630元，部分指定飲品也同步換上白沙屯媽祖聯名包裝。

實體店舖方面，即日起至4月28日，會員單筆消費指定商品滿168元，可獲1枚集章，憑1枚章加69元，可換購白沙屯媽祖購物袋（粉、黃2款）。4月17日10時起滿額再加碼送「白沙屯媽祖行車平安貼」1張，款式隨機，送完為止。

▲全民瘋媽祖，全家也祭出相關周邊。（圖／業者提供）

●開運周邊

即日起至4月28日，會員於全台全家門市購票、取票或繳納牌照稅等帳單，結帳出示會員條碼即可參加抽獎，有機會抽中一兩999.9純金、PS5遊戲機或萬元Fami錢包購物金；同步也可集章兌換紅利金，或加價換購衛生紙、家庭號鮮奶等民生用品。

另「全家行動購」也開賣多款過爐開運商品，包括「白沙屯媽祖進香運動毛巾」99元、「鎮瀾宮大甲媽糖果包吊飾」128元、「白沙屯媽祖上上水」518元／箱、「鎮瀾宮JABA福滿豬腳麵線組」469元及「白沙屯媽祖艾草除穢噴霧」180元。

▲全民瘋媽祖，全家也祭出相關周邊及優惠。（圖／業者提供）

●FUN心取送「取貨神券」衛生紙9元、美式29元

另外，即日起至4月25日，會員於全家完成網購包裹取件，可獲得「取貨神券」，可擇一兌換FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽9元，或Let’s Café熱單品美式（小杯）29元優惠，需出示會員條碼或報手機號碼，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止。