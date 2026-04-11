瞥見同事午休在看「1網站」她嘆狀態不對！網搖頭：很沒禮貌

▲同事似乎進入「安靜離職」的狀態。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，公司有名同事原本充滿熱情且能力優秀，然而，近幾個月卻進入「安靜離職」的狀態，甚至在午休時瀏覽求職網站。由於兩人近期被分配到同個專案，讓她對同事的態度感到不是很對，想知道這種狀況該怎麼處理？貼文曝光後，引起討論。

同事態度判若兩人！午休在瀏覽求職網站

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這名女網友在Dcard上，以「遇到同事安靜離職要如何是好」為標題發文。原PO指出，公司一位同事剛到職時，充滿熱情且能力優秀。但近幾個月她卻發現，對方似乎進入安靜離職的狀態，變得人到心不到，工作雖有做完，但僅維持「剛好就好」的標準，與剛入職那時判若兩人，她甚至還在午休時，撞見該同事瀏覽求職網站。

負責同專案，她求問怎解決

PO接著指出，此事原本與自己無關，直到近期兩人被分到同個專案。雖然討論時，對方負責的項目都會執行，但整體狀態就是讓人感覺不對勁。面對這種狀況，她不知該如何處理，於是想知道大家會怎麼解決？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「既然他該做的事都有做好，也沒有拖累到你害到你，我覺得那就不要管太多別人的事吧」、「他有做就好，又不是擺爛，沒什麼問題吧，作為同事，請少管別人的閒事」、「工作本來就是做好分內事即可，除非你是主管，不然就少多管閒事」。還有網友直呼，「就是有你這種人，我才把手機裝防窺膜」、「只有我覺得偷看不熟的人手機在幹嘛很沒禮貌嗎」。