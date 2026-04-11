台灣好行7成虧損經營　7路線4月起輔導「評估轉型」

▲台灣好行。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

客運搭乘率下滑不僅影響通勤路線，「台灣好行」觀光路線也受影響，去年台灣好行平均載客率56%，不僅較前年下降，且有7成路線虧損，觀光署4月起針對7條搭乘率低的路線輔導，要求提出營運績效提升計畫、評估路線轉型策略。

台灣好行主要提供自由行旅客直達景點接駁，截至去年共有90條路線，涵蓋40家客運業者，今年另有1條「白沙屯線」籌備中。去年總搭乘人次為676萬人次，平均每月開行4,000班次，平均載客率56%，不僅較前年58%略為下降，也低於疫情前2019年的59.55%。

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觀光署指出，台灣好行部分具高度觀光吸引力與穩定客源的熱門路線，如九份金瓜石線、墾丁快線、阿里山線等，已具備初步自償能力，另外19條品牌加盟路線，如北投竹子湖線、日月潭線等，也都具有一定客源；其餘路線則為虧損狀態，但主要用於服務路程較遠的景點、地方政府，仍須透過政府補助維持基本營運能量。

觀光署表示，去年台灣好行搭乘率最高的前3條路線分別為東部海岸線、黃金福隆線及北投竹子湖線；搭乘率最低的則為東山咖啡線、雲西線及瑞龍瀑布線。

觀光署進一步分析差異，表現較佳的路線多具備政策誘因或穩定客源支撐，例如東部海岸線於去年推動免費優惠措施；北投竹子湖線除觀光需求外，也兼具通勤運輸功能，具備在地穩定客源。

觀光署表示，今年4月起將針對搭乘率偏低路線辦理輔導作業，根據2024年10月至去年9月各路線營運資料，需輔導的共7條，這些路線多未與台鐵、高鐵等重要交通場站有效串聯，轉乘便利性不足，影響旅客使用意願，導致整體載客表現較為低落。

觀光署表示，受輔導路線需說明上一年度營運績效未達標原因、今年營運績效提升計畫，再由評鑑單位（逢甲團隊）提供提升客源策略案例分享及參考。

觀光署指出，針對推動單位將提供路線客群精準行銷、淡季提升運量策略、跨域整合行銷套票、景點能見度及吸引力提升。針對客運業者則提供路線班次優化、降低空車班次、客訴逐案列管研提改善策略。另檢討受輔導路線營運績效分期改善計畫，建議推動單位、客運業者每月滾動檢討改善成效，進而評估研擬路線轉型策略。

對於中東局勢影響油價飆漲，恐衝擊業者營運成本，觀光署表示，台灣好行為市區跟公路客運組成，相關營運補貼由地方政府或公路局監理單位依照客運業者相關成本計算，因此相關油價調整是否牽動成本虧損計算，仍將由公路主管機關考量，觀光署未調整營運補貼金額。