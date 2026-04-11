　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣好行7成虧損經營　7路線4月起輔導「評估轉型」

▲▼台灣好行,花東,公共運輸。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣好行。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

客運搭乘率下滑不僅影響通勤路線，「台灣好行」觀光路線也受影響，去年台灣好行平均載客率56%，不僅較前年下降，且有7成路線虧損，觀光署4月起針對7條搭乘率低的路線輔導，要求提出營運績效提升計畫、評估路線轉型策略。

台灣好行主要提供自由行旅客直達景點接駁，截至去年共有90條路線，涵蓋40家客運業者，今年另有1條「白沙屯線」籌備中。去年總搭乘人次為676萬人次，平均每月開行4,000班次，平均載客率56%，不僅較前年58%略為下降，也低於疫情前2019年的59.55%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，台灣好行部分具高度觀光吸引力與穩定客源的熱門路線，如九份金瓜石線、墾丁快線、阿里山線等，已具備初步自償能力，另外19條品牌加盟路線，如北投竹子湖線、日月潭線等，也都具有一定客源；其餘路線則為虧損狀態，但主要用於服務路程較遠的景點、地方政府，仍須透過政府補助維持基本營運能量。

觀光署表示，去年台灣好行搭乘率最高的前3條路線分別為東部海岸線、黃金福隆線及北投竹子湖線；搭乘率最低的則為東山咖啡線、雲西線及瑞龍瀑布線。

觀光署進一步分析差異，表現較佳的路線多具備政策誘因或穩定客源支撐，例如東部海岸線於去年推動免費優惠措施；北投竹子湖線除觀光需求外，也兼具通勤運輸功能，具備在地穩定客源。

觀光署表示，今年4月起將針對搭乘率偏低路線辦理輔導作業，根據2024年10月至去年9月各路線營運資料，需輔導的共7條，這些路線多未與台鐵、高鐵等重要交通場站有效串聯，轉乘便利性不足，影響旅客使用意願，導致整體載客表現較為低落。

觀光署表示，受輔導路線需說明上一年度營運績效未達標原因、今年營運績效提升計畫，再由評鑑單位（逢甲團隊）提供提升客源策略案例分享及參考。

觀光署指出，針對推動單位將提供路線客群精準行銷、淡季提升運量策略、跨域整合行銷套票、景點能見度及吸引力提升。針對客運業者則提供路線班次優化、降低空車班次、客訴逐案列管研提改善策略。另檢討受輔導路線營運績效分期改善計畫，建議推動單位、客運業者每月滾動檢討改善成效，進而評估研擬路線轉型策略。

對於中東局勢影響油價飆漲，恐衝擊業者營運成本，觀光署表示，台灣好行為市區跟公路客運組成，相關營運補貼由地方政府或公路局監理單位依照客運業者相關成本計算，因此相關油價調整是否牽動成本虧損計算，仍將由公路主管機關考量，觀光署未調整營運補貼金額。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兜了一個圈！柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股
美官員：伊朗找不到「自己埋的水雷」　荷莫茲海峽重啟卡關
國1大規模29車追撞　場面一度混亂
台中6高中猴擠1車狂飆看夜景　撞爛媽媽愛車慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入夜北台灣水氣增　下周又有鋒面北東再轉濕涼

「1時段班機」划算也不搭　他根本沒玩到！網吵翻：跟年紀無關

環境部推「白沙屯進香LINE專區」　公廁飲水機、補給地圖一鍵查詢

小吃店「裸裝免洗餐具」恐藏3危機　營養師示警！

濃霧散去！金廈小三通恢復航行　水頭往返五通09:15起復航

瞥見同事午休在看「1網站」她嘆狀態不對！網搖頭：很沒禮貌

台灣好行7成虧損經營　7路線4月起輔導「評估轉型」

快訊／濃霧影響能見度　金門小三通上午停航

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

基隆七堵死亡車禍！騎士路口左轉遭撞　翻滾數圈落地慘死

入夜北台灣水氣增　下周又有鋒面北東再轉濕涼

「1時段班機」划算也不搭　他根本沒玩到！網吵翻：跟年紀無關

環境部推「白沙屯進香LINE專區」　公廁飲水機、補給地圖一鍵查詢

小吃店「裸裝免洗餐具」恐藏3危機　營養師示警！

濃霧散去！金廈小三通恢復航行　水頭往返五通09:15起復航

瞥見同事午休在看「1網站」她嘆狀態不對！網搖頭：很沒禮貌

台灣好行7成虧損經營　7路線4月起輔導「評估轉型」

快訊／濃霧影響能見度　金門小三通上午停航

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

鄭麗文提「兩岸和平框架」　沈有忠：和平不是「躺平」

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

政府補助油價高漲　南韓27日起「開始發錢」！每人最多可領1.2萬

最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷

求職淪詐騙車手！高雄男被捕超剉　急call主管求救慘被掛電話

范瑋琪《浪姐7》和聲獲讚！　認5年低潮「全世界都恨我」

入夜北台灣水氣增　下周又有鋒面北東再轉濕涼

半夜毒駕載友吃湯包！嘉義男甩尾倒車落跑　7警車圍捕乖乖被逮

鄭宗哲完全打擊紅襪3A第一人　親曝關鍵偷點策略：有機會就試試

1句話股價秒止跌！　川普大讚Palantir戰力：去問敵人就知道

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

生活熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

Joeman開箱自家豪宅：叫醒我的是房貸

運動體重還是不掉！營養師：問題恐在維生素D

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

今高溫32℃午後有雨　下週鋒面北台灣變天

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

「欠尾款被報復」女Coser本尊曝光！　全是網路造謠

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

南台飆36℃　北部下週5天稍涼有雨

更多熱門

相關新聞

馬籍旅客控來台遭包車司機惡劣對待　觀光署：待接獲事證追查

馬籍旅客控來台遭包車司機惡劣對待　觀光署：待接獲事證追查

一名馬來西亞旅客日前來台旅遊，事後於臉書發文指出，其透過「台灣愛玩客Taiwan Travel」包車，司機卻態度惡劣，導致其身心受創。由於該業者不在合法名單，觀光署表示，已函請旅客提供疑涉違規相關事證資料，再進行追查。

駿宇旅行社財務異常勒令停業　5業者遭觀光署廢照

駿宇旅行社財務異常勒令停業　5業者遭觀光署廢照

二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬求翻案

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬求翻案

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

「台灣好行」涉毒駕恐影響公司評鑑　觀光署：強化抽查機制

關鍵字：

台灣好行觀光署

讀者迴響

熱門新聞

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

五口命案王母遺書曝光

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

直擊／官司未了！鄧紫棋唱《句號》一半…「前東家突上台」全場嚇傻

「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝

更多

最夯影音

更多
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面