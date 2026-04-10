▲水利署視察，桃園老街溪芝和橋至領航南橋治理工程。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局10日表示，位於中壢青埔地區的「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，於112年獲經濟部水利署補助，在芝和橋下游至領航南橋右岸約2.2公里護岸及水防道路兼自行車道闢建，去(114年)10月8日完工，日前開放，除改善河段安全與流域保護標準，沿岸美麗的景緻，吸引民眾於該道騎乘自行車。

▲水利署視察，桃園老街溪芝和橋至領航南橋治理工程。（圖／水務局提供）

水務局說，水利署署長林元鵬10日率領相關人員，由該局局長劉振宇、副局長魏茂锈陪同，前往視察「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，針對市府辦理治理工程汛期之防汛作為及智慧防汛整備，並聽取簡報說明。

簡報指出，該工程在施工期間桃園地區歷經多次颱風、豪大雨來襲，在警報預告時間，水務局防汛中心即要求在建工程於警報發布時間前做好臨河工程之人員、機具撤離工作，並由監造確認防汛整備完成後回報水務局防汛中心

有關桃園市智慧防汛整備情形，水務局亦於115年3月20日召開「桃園市115年度防汛整備會議」盤點各全市防汛整備情形及各相關單位合作防汛整備工作，為監測全市各項水情狀況，共建置127處水位站、25處雨量站、173處路面淹水感測器、32座遠端操作水門、遠端監控水門4站、固定式抽水機監控13站、移動式抽水機監控4站及267處CCTV監視器，可提供淹水監測、影像辨識及水災預防等警示功能。