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連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉洗錢！主嫌連堃程遭聲押禁見

▲▼滿堂紅詐欺洗錢案主嫌連堃程。（圖／記者劉昌松攝）

▲滿堂紅詐欺洗錢案主嫌連堃程。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯振中／台北報導

連鎖麻辣鍋「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌幫詐騙集團洗錢，金額高達5287萬元。檢警持續溯源調查，10日發動大規模搜索，拘提幕後關鍵共犯連堃程到案。檢方訊後認為連男涉嫌重大，且有串證之虞，已正式向法院聲請羈押禁見。

護理師變身假千金入主　滿堂紅淪詐團洗錢基地

回顧這起震驚餐飲界的案件，護理師出身的蔡閔如過去自稱是富邦蔡家千金，趁著提供融資的機會，於2006年入主「滿堂紅」麻辣鍋。不過，蔡女因缺乏餐飲經營經驗，公司財務出現缺口，2025年7月起與詐騙集團搭上線，指派公司會計協助提領、收受贓款，將知名火鍋店帳戶當成詐團的「漂白工具」。

串聯名店建立六層帳戶　洗錢規模高達5千萬

蔡閔如在曾任職銀行的牟德真介紹下，不僅讓滿堂紅涉案，更拉攏「虎爺台菜」、金華苑等多家餐飲與空殼公司，建立起多達6層的嚴密洗錢組織。根據檢警估計，詐騙集團騙取的5.8億元資產中，有高達5287萬元是透過滿堂紅系列帳戶完成洗錢。由於這些公司具有實際營業實績，成了詐團掩蓋黑錢流向的最佳避風港。

檢警兵分六路再搜捕　幕後共犯連男落網聲押

台北地檢署檢察官陳雅詩先前已起訴包括蔡閔如、詹軒文等18名被告，並對蔡女重求10年徒刑。為徹底瓦解組織，檢警於4月10日指揮刑事局、中正一分局等單位兵分6路搜索，順利將負責與詐團對接的幕後共犯連堃程拘提到案。同時，檢方也借提在押的蔡閔如，進一步釐清雙方的合作細節與分潤模式。

專業銀行背景助攻犯罪　檢方怒求重刑不姑息

這起案件之所以能建立龐雜的洗錢網絡，主因是有銀行背景的專業人士牽線，讓犯罪行為更難被察覺。檢方痛批蔡閔如等人利用知名企業名聲危害治安，目前正全力追查是否還有其他餐飲品牌捲入其中。隨著名聲狼藉的「假千金」與幕後上游連男相繼落網，檢方正加速收網，案件仍在偵辦中，詳情待釐清。

 
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