台南火車站前發展關鍵期　林建南：市府布局已啟動、非空談口號

▲台南火車站前商圈發展引發討論，林建南強調市府相關建設早已持續推動中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南火車站前商圈發展議題升溫，針對國民黨台南市議員蔡宗豪日前呼籲市府應找回昔日榮景，民進黨中西、北區市議員參選人林建南今（10）日回應表示，站前商圈正處於城市轉型的關鍵階段，市府早已從交通、空間到產業發展進行整體規劃與推動，相關建設持續進行中。

林建南批評對手「把既有政策當新建議」，直言「原本早就在做的事情，卻還在指手劃腳」，呼籲選舉應回歸務實討論，勿刻意「假會」。

林建南指出，台南鐵路地下化工程是城市發展的重要轉捩點，雖然施工期間對人流與商圈造成影響，但這是邁向現代化城市無可避免的過程。隨著工程逐步推進，未來將釋出大面積都市空間，不僅可優化交通動線，也有助於帶動區域整體再生。

林建南強調，目前市府已針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局，並以北門路及中山路商圈為核心，透過都市計畫調整與空間資源整合，串聯古蹟文化資產、321巷歷史聚落、赤崁樓、成功國小、小東社宅及中山路新光三越周邊商業機能，朝向兼具生活與產業機能的複合型商圈發展。

針對蔡宗豪提出的相關建議，林建南直言，包含行人空間改善、歷史建築活化及數位產業導入等方向，市府早已納入政策推動。例如台南市歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」經修復後，已於去年底正式開放，讓這座1915年興建的百年建築，以嶄新面貌融入市民生活與城市文化脈絡。

林建南表示，公共政策的核心在於落實與執行，而非重複提出概念性建議。若忽略市府長期推動的政策基礎，只停留在表面主張，不僅顯示對市政缺乏了解，也容易流於選舉操作。

林建南最後強調，站前商圈目前所面臨的，是施工過渡期與消費型態轉變交織的挑戰，並非最終樣貌，城市轉型需要時間與耐心，更需要具備實務經驗的人持續推動發展，「不要為了選舉，刻意忽視既有建設，甚至流於『假會』的政治表演」。