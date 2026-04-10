「神秘交易員」精準投注引質疑！白宮警告員工：不得內幕交易

▲白宮警告員工，不得內幕交易。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美伊戰火引發市場劇震，卻傳出疑似「白宮內鬼」靠情報發大財！美媒揭露，川普總統3月23日宣布暫緩攻擊伊朗前15分鐘，石油期貨突現10倍異常天量，隨後油價崩跌。由於這已非首度出現「神精準」獲利，白宮24日罕見向全員發送警告信，嚴禁利用機密資訊在股市或Polymarket等預測平台投注。發言人強調川普對貪腐零容忍，任何無根據的指控皆屬不負責任。

川普貼文前15分鐘現異常 「神祕力量」狂拋600萬桶原油

根據《彭博》報導，交易所資料顯示，3月23日上午紐約時間6時49分，市場突然爆出驚人賣壓，兩分鐘內成交高達600萬桶布蘭特與西德州原油期貨，是平時平均交易量的近10倍。直到16分鐘後的7時05分，川普總統才在TruthSocial上公開表示與伊朗對話有成、暫緩空襲。這波神準操作讓特定人士避開油價崩跌，獲利高達數十億美元。

Polymarket淪賭場？匿名帳號神預測獲利數十萬美元

除了正規金融市場，新興的去中心化預測平台「Polymarket」也成為重災區。多個剛創建的匿名帳號精準押注中東局勢與停火時機，輕鬆捲走數十萬美元獎金，分析師正全力追查是否有政府人士操作。此外，年初美軍突擊捕獲委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMaduro）之前，該平台也曾出現極為可疑的獲利帳號，引發FBI與監管單位高度關注。

白宮發信警告內閣 強調「美國利益」高於私利

面對排山倒海的質疑，白宮管理辦公室於3月24日向全體幕僚發出嚴正警告。發言人戴維斯·恩格爾（DavisIngle）在聲明中引述川普總統的話，強調政府官員絕不能利用非公開資訊換取個人經濟利益。雖然目前尚無直接證據顯示白宮員工參與交易，但在戰火導致市場極度脆弱之際，這封信函也凸顯了白宮對「內部洩密」與新興投注平台缺乏監管的集體焦慮。