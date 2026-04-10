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桃園福容推出「劉桂美藝術展」+主題料理　打造沉浸式文化體驗

▲來「福容桃園」看畫展、品大龍門桃園三味

▲「綻．萬象物語」藝術展開幕。 （左起：桃園市圖總館副館長謝雪君、前文化局長莊秀美、福容桃園總經理談玉玫、藝術家劉桂美）。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園藝文特區的福容飯店桃園館，長年致力推動「藝術融入生活」理念，持續串聯在地文化資源與創作能量。迎接四月天來臨，特別結合藝術展覽與主題料理，推出一場從視覺到味覺的沉浸式文化體驗，邀請民眾走進飯店，在欣賞藝術之餘，也品味桃園在地風土的獨特魅力。

▲來「福容桃園」看畫展、品大龍門桃園三味

▲藝術家劉桂美。（圖／福容桃園提供）

福容飯店桃園館10日表示，本次館內展出「綻．萬象物語－劉桂美藝術展」，邀請曾參與桃源美展藝術家邀請展的在地藝術家劉桂美舉辦個展，展期自即日起至6月25日。劉桂美以「詩意自然」為創作核心，透過細膩彩墨筆觸描繪花鳥萬象，作品如《靜水花影》、《富貴春融》、《悠然時光》與《藍鵲芳韻》等，皆展現自然瞬間的柔美與生命韻律。

▲來「福容桃園」看畫展、品大龍門桃園三味

▲「剁椒魚頭煲」以一鍋三吃呈現桃園多元文化。（圖／福容桃園提供）

延續「從生活出發，感受土地」的核心精神，福容桃園同步推出「一期一會－福容大龍門‧桃園三味」主題料理，將藝術感動轉化為餐桌上的風味詮釋。活動自即日起至7月5日，以大溪、龍潭、石門三地特色為靈感，主打料理「剁椒魚頭煲」。此道料理融合石門水庫一魚三吃的概念、大溪豆干的濃郁豆香，以及龍潭米線的細緻滑順，展現桃園山水與人文交織的地方風味。

料理更以「一鍋三吃」創意呈現層次變化：首吃為香辣濃郁的剁椒魚頭乾鍋，搭配豆干增添口感與厚度；第二吃拌入龍潭米線，吸附醬汁後風味轉為柔和細膩；第三吃加入高湯轉化為暖鍋，湯頭融合魚香與椒香，口感溫潤回甘，象徵桃園多元文化的融合與沉澱。活動期間於館內福粵樓餐廳推出，每道售價1,980元+10%，亦可加價升級搭配「鮮蔬四品」，享受更完整的味覺體驗。

福容桃園期透過藝術展覽與在地食材的跨界整合，不僅展現飯店作為城市文化平台的角色，更期望讓旅客與在地居民，從不同感官角度重新認識桃園之美。誠摯邀請民眾蒞臨參觀與品嚐，在畫作與料理之間，感受屬於這座城市的文化溫度與生活美學。

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桃園藝術展福容飯店主題料理文化體驗

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