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托嬰中心行動電源充電突起火　台南東區員工機警撲滅、幼兒全數平安

▲台南市東區一處托嬰中心10日中午發生行動電源充電起火事件，員工第一時間自行撲滅火勢並疏散幼兒，所幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區一處托嬰中心10日中午發生行動電源充電起火事件，員工第一時間自行撲滅火勢並疏散幼兒，所幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區崇善十六街一處托嬰中心，10日中午12時25分許驚傳火警，現場員工在照顧幼兒時，突然聽到一聲爆炸聲響，隨即發現一旁正在充電的行動電源起火燃燒，所幸員工第一時間反應迅速，立即持乾粉滅火器自行撲滅火勢，並同步將幼兒緊急疏散至安全處所，整起事件未造成人員傷亡。

▲台南市東區一處托嬰中心10日中午發生行動電源充電起火事件，員工第一時間自行撲滅火勢並疏散幼兒，所幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，該托嬰中心平時即設有消防自動警報設備，員工也具備一定防災觀念，因此火警發生當下，能在最短時間內完成初期滅火及人員疏散，成功避免火勢擴大，並未釀成更大災情。事後員工也立即報案，通知轄區消防分隊前往察看處理。

台南市政府消防局第七大隊獲報後派員到場，經消防人員檢視，現場已無煙、無熱源殘留，場所內消防設備均有正常作動，並設有合格防焰設備，整體應變得宜。消防人員除確認現場安全狀況外，也同步向托嬰中心員工實施防火宣導，提醒平日仍須持續加強防火、防災安全管理，確保幼兒照護環境無虞。

▲台南市東區一處托嬰中心10日中午發生行動電源充電起火事件，員工第一時間自行撲滅火勢並疏散幼兒，所幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，這起火警所幸在第一時間由員工自行撲滅，且幼兒疏散過程平順，顯示場所平日防災觀念與應變訓練發揮效果；一旦現場人員能及時處置，往往就能有效降低火災擴大風險，守住人命安全。

消防局也藉此提醒民眾，鋰電池及行動電源產品應選購貼有商品檢驗標誌的合格商品，使用前應詳閱說明書，充電時避免陽光直射，周邊也不要放置枕頭、棉被、沙發等可燃物，並避免過度充電、過度放電或遭受擠壓碰撞；如發現產品出現變形、冒煙、漏液或異常發燙等情形，應立即停止使用，以免發生危險。

▲台南市東區一處托嬰中心10日中午發生行動電源充電起火事件，員工第一時間自行撲滅火勢並疏散幼兒，所幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，各類場所都應定期檢驗消防及電氣設備，才能及早發現異常，有效阻隔火災發生與延燒，降低憾事發生機率。他也提醒民眾牢記電氣安全「五不一沒有」原則，包括「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、沒有安全標章的產品不要買也不要用」，並應定期檢查住家臥室與客廳內各項電氣用品，養成正確用電習慣，共同維護安全居住環境。

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