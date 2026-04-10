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運動、飲控體重還是不掉！營養師曝問題恐「出在這款維生素」

▲減重。（圖／取自免費圖庫.pakutaso）

▲營養師徐慈家表示，維生素D不僅能維護骨髓，還可調控代謝。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

努力運動、控制飲食，肚子那圈贅肉卻始終紋絲不動？這可能不是因為你不夠努力，而是身體缺乏關鍵的「維生素D」。營養師徐慈家引述多項最新代謝研究指出，維生素D不只能維護骨骼，更是調控代謝、穩定血糖的重要角色。當體內維生素D濃度不足時，會陷入發炎與胰島素阻抗的惡性循環，讓內臟脂肪變得極難消除。

瘦不下來別怪意志力　維生素D濃度與內臟脂肪呈「負相關」

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許多減重者即便揮汗運動，健檢仍出現血糖偏高或胰島素阻抗的狀況。徐慈家營養師在臉書粉專表示，根據2024年的代謝研究，血液中的維生素D濃度與內臟脂肪有著密切關係：濃度越低，內臟脂肪與胰島素阻抗的問題就越嚴重。這意味著維生素D不僅是營養素，更是開啟脂肪代謝路徑的關鍵鑰匙。

內臟脂肪會「自我防護」　分泌發炎訊號造成惡性循環

為何內臟脂肪特別難對付？徐慈家解釋，內臟脂肪會主動分泌發炎因子（如TNF-α、IL-6），這些訊號會降低胰島素的敏感性，導致脂肪更容易囤積，進而引發更嚴重的慢性低度發炎。在這種「發炎、阻抗、囤積」的惡性循環下，若沒有補足維生素D來調控脂肪細胞中的發炎因子，減重成效往往事倍功半。

▲▼減肥,腰圍,減重,胖子,鮪魚肚。（圖／Pixabay）

▲營養師徐慈家表示，維生素D不僅能維護骨髓，還可調控代謝。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

脂溶性特性成阻礙　體脂過高竟會「困住」維生素D

有趣的是，維生素D屬於脂溶性營養素，當人體體脂肪過高時，補充進去的維生素D反而會被脂肪組織「困住」，無法進入血液被身體有效利用。這也是為什麼許多人明明有在補充維生素D，抽血檢查時濃度卻依然低於正常值（30ng/ml）的原因。徐慈家強調，補對比補多更重要，吸收率才是關鍵。

代謝管理目標更高　建議先驗血再精準調整策略

對於一般的骨骼健康，維生素D濃度達到30ng/ml即可；但若目標是為了「代謝管理」與「剷除內臟脂肪」，徐慈家建議濃度應提升至50至80ng/ml。她建議減重遇到瓶頸的民眾，若補充一段時間後仍無明顯變化，最好先透過驗血確認數據，再由專業人員協助調整補充劑量，才能精準擊碎內臟脂肪。

掌握「內臟脂肪解除法」　補充維生素D穩定血糖

綜合各項系統性回顧研究，補足維生素D能有效改善葡萄糖的利用效率。徐慈家總結道，維生素D的角色更像是「代謝調控者」，它能穩定血糖、降低身體的發炎反應。下次當你發現肚子肉減不掉時，不妨檢查一下自己的維生素D水平，這或許就是你一直忽略的減重關鍵解除法。

 
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關鍵字：

維生素D內臟脂肪代謝血糖減重

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