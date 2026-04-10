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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

可執行3800公噸艦艇塢修　海軍新型浮塢下水

軍聞社／記者林澤廷高雄10日電

台灣國際造船股份有限公司承造海軍新建浮塢，今（10）日上午於高雄廠區舉行下水典禮，由台船公司董事長陳政宏與海軍司令蔣正國上將共同主持，象徵國艦國造政策再添重要成果。

台船表示，海軍新建浮塢（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。塢體全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。其特色為自動化壓浮儎功能、閥控系統和電源管理系統，並提供整合監控系統，可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況，大幅提升作業安全與效率。

台船進一步表示，台船公司將近年承接海軍艦艇及浮塢之建造、保養及維修工程累積之實務經驗回饋於本案設計，使其更貼合後續實際操作需求，除建置完整艦艇設計藍圖，亦導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，以有效執行建造管理及交塢後相關保固責任。

台船指出，本案自民國112年8月18日簽約，歷經113年5月4日開工、114年1月9日安龍，並於115年2月3日達成下水條件，為保障海軍艦艇後續整備維修的重要設備。

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