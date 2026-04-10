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亞太球場11攤商都換了　地瓜球攤證實「拒絕進駐」原因曝

▲▼亞太棒球場11攤商進駐。（圖／記者林東良翻攝）

▲亞太棒球場11攤商短期進駐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者許力方、林東良／台南報導

台南亞太棒球場近期因場外攤位被撤離引起爭議，台南市體育局10日出面說明，這次10至12日賽事期間有11家戶外攤商進駐，屬短期進駐措施，事前主動詢問統一球團及原攤商，但遭原攤商婉拒。對於球迷關注，地瓜球攤商發文回應，當時太忙沒有接到電話，事後聯繫上但準備時間實在太倉促，因此婉拒邀請。

短期進駐3天　體育局：以服務球迷為主

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體育局表示，此次進駐的11家攤商皆為優良店家，設攤時間僅限4月10日至12日三場賽事，屬期間限定性質。針對外界質疑是否排擠原有攤商，體育局指出，事前已主動與統一球團及原本管理的攤商單位溝通，不過對方表示該週末已另有其他擺攤安排，因此無法配合進駐亞太球場，市府才另行邀請台南在地店家支援。

▲▼亞太球場11攤商都換了　地瓜球攤證實「拒絕進駐」原因曝。（圖／翻攝台灣番薯丸臉書）

▲原地瓜球攤證實「拒絕進駐」。（圖／翻攝台灣番薯丸臉書）

原攤商證實曾接電話　因時間太趕婉拒

對此，原攤商之一「台灣番薯丸」也發文回應，證實4月9日上午及下午確實曾接到體育局未接來電，但因當時現場忙碌未能即時接聽。

業者表示，在距離賽事不到一天的情況下，無論食材備貨、人力調度或設備進場，都無法在兼顧品質與安全的前提下完成，因此第一時間向體育局表達歉意並婉拒邀請。

後續將推長期標案

體育局進一步說明，未來將持續推動長期攤商招商標案，並會與統一球團積極合作，結合主題活動及球迷消費習慣，以完整賽季為單位辦理發包，讓潛在投標廠商有更充足時間規劃具在地特色的營運方案，盼打造更完善的球場服務品質。

番薯丸業者則表示，自投入職棒營運以來始終與球團並肩前行，也感謝球迷這段時間的支持與關心，期待未來能再次回到熟悉場域，與球迷一同守護主場榮耀。

▲▼亞太棒球場11攤商進駐。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼亞太棒球場11攤商進駐。（圖／記者林東良翻攝）

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