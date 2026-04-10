汐止農會休閒中心變身食農基地　親子插秧體驗找回農村記憶

▲汐止區農會休閒中心園區定期舉辦水稻田插秧體驗，強化農會在農業推廣與社會責任的多元機能。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會積極推動食農教育與綠色照顧，將農業結合社會服務，打造多元共融的休閒體驗空間。其中，農會休閒中心園區為全市首座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗與食農教育的複合式場域，不僅提供在地農產品選購，也透過多元活動深化民眾對農業的認識與支持。

汐止區農會表示，早在1996年即將舊有糧倉轉型為休閒中心，並於2020年起進一步朝全齡友善環境發展，陸續推出食農教育及青銀共學課程。園區除安排長者參與手作DIY、卡拉OK及太極拳等活動外，也規劃親子體驗場域，成功復耕300多坪水稻田，讓都市民眾有機會親近農作。

▲汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。

今年度「永續食農插秧體驗」活動吸引80位學童與家長參與，由農會優良農事小組長王新傳帶領親子下田插秧，親身體驗傳統農作方式，感受農民耕作的辛勞與智慧。活動同時結合彩繪陀螺DIY與競賽遊戲，讓大小朋友在田間之餘，也能體驗古早童玩的樂趣，重溫農村純樸時光。

汐止區農會理事長曾忠信指出，隨著產業發展轉型，汐止地區已少有水稻種植，但為讓年輕世代了解稻米從播種到收成的過程，農會持續辦理插秧體驗活動，期望透過實地參與，喚起民眾對糧食的珍惜與對農民辛勞的尊重，將食農教育理念向下扎根。活動相關訊息歡迎追蹤「汐止區農會 汐心情」臉書粉專。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，市府致力推動農業健康與永續發展，透過推廣有機及友善耕作降低碳排，並結合綠色消費與食農教育，打造三生共榮的農業環境。未來也將持續與各地農會合作，提升農產品品質與銷售通路，同時推動綠色照顧服務，讓農業不僅是產業，更成為連結社會、照顧市民的重要力量。