新北市圖推性別多元大冒險　親子共學尊重性別差異

▲響應性別平等教育日，新北市圖推多元體驗親子共學。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為響應4月20日「性別平等教育日」，新北市立圖書館泰山分館自4月8日起至4月29日推出「我可以！你也可以！」性別多元大冒險系列活動，透過互動課程、繪本閱讀、角色體驗及親子桌遊等多元形式，引導孩子認識性別差異、學習尊重他人，讓性平教育從小扎根。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，此次活動結合閱讀與體驗，希望協助家長在日常生活中更容易與孩子展開性別平等對話，讓孩子能自在表達自我，同時培養尊重多元的觀念。

活動期間，泰山分館規劃「不設限人生」性別平等主題書展，並搭配「換裝大冒險」角色體驗，鼓勵孩子打破性別與職業的刻板印象。4月19日推出性平互動體驗課程，透過繪本《每個人都可以是超級英雄》與《不一樣，也一樣棒》，結合遊戲與創作，引導孩子探索自我特質，學習接納差異。

此外，4月18日將舉辦「一起看，一起懂」性平親子電影院；4月18日、19日、25日及26日則推出「聽故事，做自己」親子繪本工作坊；4月25日還有《家分題》、《戀愛猜心大作戰》親子桌遊活動，透過寓教於樂的方式，讓性別平等觀念融入生活。

新北市立圖書館表示，系列活動內容豐富多元，適合親子共同參與，歡迎民眾踴躍報名。詳細活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢，或電洽泰山分館02-2909-1727。