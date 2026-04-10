獨家／習近平閉門會談提「陸客」：樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行

▲鄭習會今日上午登場，圖為中共中央總書記習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

歷史性「鄭習會」今（10）日上午在北京人民大會堂東大廳登場，據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中共中央總書記習近平在閉門會談中告訴國民黨主席鄭麗文，大陸對台灣同胞一視同仁，只要不搞分裂都歡迎，也樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行。

對於會談內容，鄭麗文於當日下午的中外記者會上介紹不少。而據《東森新媒體ETtoday》了解，習近平的講話中，除了針對「反獨」的立場較為堅決，其餘涉台談話的調性偏軟。

於閉門會談中，習近平向鄭麗文表示，台獨沒有和平，應堅持民族大義、反對台獨，他除了強調既有的反台獨分裂和反外力干涉立場，也提到要推動兩岸和平發展。

據悉，習近平談及，要堅持以交流增進民生福祉，目標是讓兩岸同胞過上美好生活。他表示，十五五規劃的最主要任務，就是為人民服務，謀求全體人民生活的福祉，並有信心中國式現代化「指日可待」。

兩岸交流方面，習近平除了重申「兩岸一家親」，還說要為台灣同胞做事，一件一件做，並創造條件越做越多。他指出，一家人應多來往、多交流、多親近，有沒有見面差別很大。

習近平也表態，歡迎台灣農漁產品、優質商品銷到大陸。此外，大陸對台灣同胞一視同仁，只要不搞分裂都歡迎，也樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行。

另據了解，習近平還提到，要以團結奮鬥實現中華民族的偉大復興，而台灣福祉，也就繫於中華民族的偉大復興。

▼鄭習會在人民大會堂東大廳舉行。（圖／記者陳冠宇攝）