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基隆友善車行占比破54%　油電整合轉型成果亮眼

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆機車行轉型大躍進，友善車行突破54%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（10日）上午舉行「挺車行，騎向未來」基隆友善車行挺店宣傳記者會，由副市長邱佩琳、產業發展處長蔡馥嚀，偕同台灣區車輛工業同業公會召集人吳添福、基隆市機車商業同業公會理事長王志偉，以及全國八大機車原廠代表與在地機車行業者共同出席，展現公私協力推動傳統機車行轉型的具體成果。

邱佩琳表示，基隆市近年積極推動低碳運具政策，鼓勵民眾汰換燃油機車、改用電動機車，逐步帶動城市交通轉型，並已成為全台電動機車密度最高的城市。她感謝產業發展處及機車公會、原廠的支持與協助，市府自去年起積極輔導傳統機車行轉型，透過維修技師認證與技術培訓等機制，協助業者穩健經營，打造完善的友善車行服務體系。

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳說，在各界共同努力下，目前具備「油電合一」服務能力的機車行比例，已由1%大幅提升至54%；同時成功培訓57位技師取得電動機車維修認證，成為推動產業轉型的重要關鍵，也讓在地業者得以順利跨入電動機車維修領域。

台灣區車輛工業同業公會召集人吳添福表示，過去在淨零排放及機車產業轉型過程中，常面臨「中央有目標、地方難落實」的困境，但基隆市政府近兩年的表現讓人耳目一新。不僅有效結合中央資源，更展現高度執行力與決心，將綠能運具推動視為重要施政方向，值得高度肯定。

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市機車商業同業公會理事長王志偉則指出，對基隆機車行業者而言，這兩年是攸關未來二十年發展的關鍵轉折點。面對電動車浪潮，過去基層業者曾感到焦慮與不安，但在市府積極輔導下，如同注入一劑強心針，讓傳統車行不再只是觀望者，而是站上轉型浪頭、積極參與綠能產業的重要力量。

產業發展處長蔡馥嚀表示，今年機車轉型政策將邁入「深化穩健」階段，持續鼓勵技師取得進階電動機車維修證照，並新增「防火設備」補助，強化電動車維修安全防護。補助方面，尚未加入友善車行的業者最高可申請20萬元，已完成轉型者則可申請最高10萬元，持續協助業者提升競爭力。

此外，市府也預計於5月中旬推出《兩都騎機》互動小遊戲，讓民眾透過趣味情境重新認識在地車行，並有機會參與抽獎活動，獎品包含Apple Watch SE3等總值8萬元的好禮。相關資訊可至「潮嚮。山海基隆」臉書粉專查詢。

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆友善車行占比破54%。（圖／記者郭世賢翻攝）

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