陸委會：鄭麗文返台前夕　中共可能有「大禮包」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計於12日結束在大陸的「和平之旅」返回台灣。陸委會主委邱垂正認為，鄭麗文返台前夕，可能會有中共的惠台措施，或所謂的「大禮包」，除了農漁產品等的零關稅外，也可能進一步對陸客來台觀光加碼。

陸委會10日下午召開記者會回應「鄭習會」，陸委會副主委、發言人梁文傑提到，2005年「連胡會」之後，大陸隨即宣布34項農漁產品免關稅的措施，後來又因為政治上的理由就全部斷掉，「一來一往的折騰中，台灣的農漁民慘遭『養套殺』。」

▼「鄭習會」在北京舉行。（圖／翻攝 新華社）



梁文傑說，從政府的立場來說，是不希望再重複這樣的過程，也會在政策上鼓勵農漁民不要落入陷阱之中，「當然，還是會有一些產業，覺得追求眼前的利益比較快，以後斷掉就斷掉再說；但還是要提醒，有時投資下去，犧牲可能很大，不要投資在隨時可能中斷的事業上面。」

陸委會主委邱垂正也說，鄭麗文返台前夕，可能會有中共惠台措施，或是所謂的「大禮包」，除了剛剛提到的農漁產品零關稅外，也可能進一步對大陸居民赴台旅遊、陸客來台觀光持續加碼。」

邱垂正進一步指出，2005至今已20年，當初所倡議的觀光客來台又收回去，我方希望能坐在「小兩會」進行商談，重啟健康有序的兩岸觀光交流，但對岸完全是用統戰思維在操作，農漁產品更是，過去開放的現在通通被禁掉。

邱垂正強調，「對於這種不能永續、不能正常健康的兩岸農漁產品，或者是觀光客的交流，台灣還要重蹈覆轍嗎？」