新北幼兒園涉虐童「檢方聲押禁見」　法院裁定園長5萬元交保

▲幼兒園傳不當管教，園長5萬元交保。（圖／新北市議員劉美芳提供）



記者黃哲民、柯振中／新北報導

新北地檢署10日偵辦板橋某幼兒園虐童案，陳姓園長涉嫌傷害、強制及妨害幼童發育，犯罪嫌疑重大且有勾串、反覆實施之虞，遭拘提到案並聲請羈押禁見。法院訊問後認無羈押必要，諭知5萬元具保。檢方強調對於受虐案絕不姑息，必將從嚴從速偵辦並追究刑事責任，全力守護弱勢幼兒安全。

園長涉虐遭拘提 檢方聲請羈押禁見

新北地檢署表示，10日針對媒體報導板橋區某幼兒園陳姓園長涉嫌傷害、虐待幼童案，指派檢察官將被告拘提到案。經訊問後，認被告涉犯《兒少法》、刑法傷害、強制及妨害幼童發育等罪嫌重大，且考量被告有勾串證人及反覆實施犯罪之風險，向法院聲請羈押禁見。然而法院訊問後，認被告尚無羈押必要，最終諭知新臺幣5萬元具保。

捍衛幼兒安全 檢方強調依法嚴辦

新北地檢署說明，幼兒為社會最需保護之弱勢族群，任何施以身體或精神侵害之行為，均嚴重違反社會基本價值並挑戰法律底線。新北地檢署提到，對於幼兒受虐案件，只要經查證明確就絕不姑息，後續將持續以從嚴、從速之態度偵辦，務求查明事實真相並追究相關人員刑事責任。新北地檢署提及，未來將透過司法偵辦程序，全力確保幼兒成長環境之安全與安寧。