恐怖真相！美佳印台灣工程師被微信「遠端控制」簽協議淪陸資傀儡

▲微信聯繫、簽保密協議、親赴尾牙，台灣工程師被陸企「套牢」全過程。（示意圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

又來挖角！中國珠海美佳音科技涉嫌透過海外紙上公司包裝資金，以「僑外資」名義在台設立「台灣美佳印公司」，從事IC晶片研發並挖角台灣工程師。士林地檢署偵結依違反《兩岸人民關係條例》，將董事會主席鄭姓男子、執行董事李姓男子及聯繫窗口黃姓人士依法提起公訴。

檢調追查發現，鄭姓與李姓被告早年在大陸投資成立「珠海美佳音公司」，主要從事相容性晶片耗材的研發、設計與銷售，核心技術涵蓋ASIC與SoC設計解決方案。為擴大經營規模並準備在香港上市，兩人刻意營造外資集團運作的假象，在開曼群島註冊成立「美佳音控股公司」作為母公司，由鄭擔任董事會主席，李擔任執行董事。

由於我國經濟部投資審議司（原投審會）明文規定，未經許可，大陸地區營利事業不得來台設立分公司或辦事處，更嚴禁從事半導體IC設計研發。鄭、李兩人明知此規定，卻自2015年起，透過「英屬維京群島商美佳印科技有限公司」名義，以僑外資身分向主管機關申請，違法在台設立「台灣美佳印公司」。

台灣美佳印公司成立後，不僅在北市內湖區設立財務部門，更在新北汐止區設立研發據點。檢調查出，鄭等人在台大肆招募高階技術人才，並在104及1111等知名人力銀行網站刊登徵才廣告，明確揭示公司於2020年在新竹成立IC設計團隊，強調擁有專業電源積體電路設計能力、MCU演算法與嵌入式系統整合能力。

為進一步掩人耳目，該集團後續甚至在新竹縣竹北市成立「立元科技有限公司」作為掩護。多名證人向檢方表示，當員工轉職到立元公司上班時，主管曾直接挑明：「因為跟陸資有關，這樣才合法。」

檢調深入追查發現，台灣美佳印公司實質上完全受控於大陸的珠海美佳音公司。在業務運作上，公司內部設立專屬的微信（WeChat）工作群組，由大陸籍主管直接與台灣工程師聯繫討論業務及產品問題。

多名受雇工程師證稱，他們實際上是受珠海美佳音公司委託設計LDO（低壓差線性穩壓器）等產品；雖然勞健保掛在台灣美佳印公司，但實質上是任職於珠海美佳音。更離譜的是，員工不僅必須與大陸母公司簽署保密與競業禁止協議，研發出的晶片所有權也全數歸屬珠海美佳音公司，甚至有多位台籍人員曾親赴大陸參加珠海總公司舉辦的尾牙活動。

在資金方面，檢方清查金流確認，台灣美佳印公司的營運開銷與資金，全數來自香港美佳印公司、美佳音控股公司及珠海美佳音公司的外匯匯入。經濟部投資審議司也函覆確認，珠海美佳音公司從未獲准在台投資或設立分公司。

檢察官林弘捷審酌相關事證後認定，台灣美佳印公司只是披著僑外資外衣的空殼，實際上由大陸珠海美佳音公司實質掌控人事、財務與IC設計銷售等核心業務。鄭姓、李姓及黃姓等3名被告，明知大陸營利事業未經許可不得在台營業，卻仍以僑外資名義掩護進行晶片研發與業務活動，已嚴重違反《兩岸人民關係條例》相關規定，因此依法對3人提起公訴。