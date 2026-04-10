鄭麗文透露「習近平正面回應」　陸委會：隨時翻臉難以期待

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文在與中共總書記習近平會面後，表示在提及台灣的國際空間時，獲得正面回應。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑回應，台灣過去曾在中共的允許下參加一些國際組織，但只要對台灣的政局不滿，他們隨時就會翻臉，難以期待其善意。

陸委會10日下午召開記者會回應「鄭習會」，梁文傑提到，2005年「連胡會」至今的21年來，台灣學習到很多和中共打交道的經驗，例如在馬英九時代，台灣曾一度參加過世界衛生大會，但只要中共對台灣的政局不滿，或是台灣換了一個領導人，就會隨時翻臉。

梁文傑指出，台灣過去某一段時期，曾與對岸達成所謂的「外交休兵」，獲中共允許參加一些國際組織，但實際上並沒有真正參與，只是「參加出席」而已，且只要台灣的政治局勢一改變、領導人一改變，對方就隨時翻臉。

梁文傑說，包括邦交國，也在中共的壓力和強奪之下數目減少，所以對於中共隨時可能翻臉的作為，是不能夠期待其善意是會持續的，「如果你期待他的善意持續，那你就要隨時接受他的審查，隨時審查自己的思想、言論、行為，希望獲得其首肯，這樣的狀況我想並不是台灣人想要的。」

梁文傑還說，中共不只對台灣這樣，大家可以看得到，最近對日本也是這樣，觀光客可以說斷就斷，很多協議可以說不執行就不執行，「我想大家都學到了很多教訓。」

▼「鄭習會」在北京舉行。（圖／翻攝新華社）

