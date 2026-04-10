陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會在「鄭習會」之前曾向鄭麗文喊話，希望她當面向習近平提出三個台灣人民的訴求。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，很遺憾，鄭麗文一個都沒有講，反而不斷附和中華民族的偉大復興、兩岸都是中國人，把兩岸問題內政化。

陸委會10日下午針對「鄭習會」召開記者會，梁文傑在回應記者提問時說，他們對於鄭麗文這次去能發揮什麼穩定的作用，其實期待並不高，相較於2005年「連胡會」時，兩岸情勢有很大的變化，過去沒有軍機艦擾台，但現在是天天都有。

梁文傑指出，陸委會先前再三要求鄭麗文，要提出符合台灣人民訴求的三大主張：第一個，正視中華民國存在；第二個，尊重台灣人民的意願；第三個，停止對台軍機艦的威嚇，「很遺憾，鄭麗文主席都沒有講，反而不斷的附和中華民族的偉大復興、兩岸都是中國人，把兩岸問題內政化。」

梁文傑說，「這在我們看起來，是相當的⋯⋯不但沒有起到穩定兩岸關係的作用，反而讓中共的宣傳調子更肆無忌憚傳播，也對國際社會發出很錯誤的訊息。」

梁文傑並強調，鄭麗文此次訪問的整個過程和發言，都令人非常的遺憾。

▼鄭麗文在北京與習近平會面。（圖／翻攝新華社）

