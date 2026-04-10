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假交友真詐騙加入會員要價50萬　警銀聯手誘捕女車手3小時查獲

▲桃園市中壢警分局今天上午接獲台北富邦銀行中壢分行通報指稱，莊姓男子欲提領新臺幣50萬元現金，員警到場查出疑似被假交友案誆騙。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢警分局今天上午接獲台北富邦銀行中壢分行通報指稱，莊姓男子欲提領新臺幣50萬元現金，員警到場查出疑似被假交友案誆騙。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局於今（10）日上午接獲銀行通報，莊姓男子臨櫃欲提款50萬元現金，聲稱要購買黃金，行員直覺可能受騙，立即通報警方到場處理。員警查出莊男疑似陷入「假交友真詐騙」，隨即與對方約定面交50萬現金，短短3小時內誘騙出吳姓女車手盜案，順利會同銀行完成阻詐。

▲莊男出示「配對優質女性」假交友訊息。（圖／中壢警分局提供）

▲莊男出示「配對優質女性」假交友訊息。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局中壢派出所今天上午9時許接獲台北富邦銀行中壢分行通報，41歲莊姓男子欲提領50萬元現金，聲稱要購買黃金，行員直覺用途可疑，立即通報警方到場；警員到場後，莊男指稱，透過通訊軟體接收「配對優質女性」交友訊息，對方以加入會員為由，要求支付50萬元「入會費」。

警員查直覺就詐騙伎倆，當場分析詐騙手法，成功勸阻莊男提領款項，但詐騙集團不斷要求莊男匯款，便轉與對方約定面交50萬元「入會費」，警方到場埋伏，中午12時許，57歲吳姓女車手出面取款時，被埋伏員警當場逮捕，依詐欺罪嫌帶回偵訊。

中壢警分局長林鼎泰提醒，詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾匯款或交付現金，民眾務必提高警覺，凡涉及金錢要求皆應多方查證，切勿輕信網路陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同守護自身財產安全。

員警到場後，經了解莊男係透過通訊軟體Telegram（俗稱「飛機」），接收「配對優質女性」之假交友訊息，對方以加入會員為由，要求支付50萬元費用，落入詐騙陷阱。警方當場分析詐騙手法，成功勸阻莊男提領款項，員警同時發現，詐騙集團不斷積極要求莊男匯款，便將計就計轉而與對方約定面交。

▲莊男出示假交友訊息中，都是美女照片。（圖／中壢警分局提供）

▲莊男出示假交友訊息中，都是美女照片。（圖／中壢警分局提供）

警方隨即展開埋伏，於當日12時許，在面交地點當場查獲前來取款之57歲吳姓女車手，全案依詐欺罪嫌帶回偵辦，順利在短短3小時內完成阻詐並查緝到案，展現警銀合作防詐成效。

中壢警分局長林鼎泰提醒，詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾匯款或交付現金，民眾務必提高警覺，凡涉及金錢要求皆應多方查證，切勿輕信網路陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同守護自身財產安全。

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