台東推動身障青年就業前準備團體　強化職場銜接能力

▲台東推身障青年就業前準備團體。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助即將畢業的身心障礙學生順利由校園銜接職場，台東縣政府近日攜手國立台東專科學校、國立台東大學附屬特殊教育學校及國立關山高級工商職業學校等校，共同舉辦「身心障礙者職業重建就業前準備團體」，透過系統化課程強化學生職場適應能力與就業競爭力。

本次課程以實務導向為核心，內容涵蓋面試技巧、工作態度養成及職場人際互動等面向，並透過情境模擬、角色扮演與分組討論等方式進行，讓學生在畢業前即能提前接觸職場情境，累積實作經驗，提升面對未來就業的準備度。課程同時安排講師引導與案例分享，協助學生學習自我介紹、應答技巧及基本職場禮儀。

台東縣政府表示，從學校到職場的轉銜階段對身心障礙學生而言尤為關鍵，除專業技能外，更需具備溝通表達、工作態度與人際互動等綜合能力。透過與校園合作推動就業前準備課程，可讓學生及早熟悉職場運作模式，降低初入職場的不安與挫折，提升穩定就業的可能性。

參與學生回饋指出，透過模擬面試與實際演練，更清楚如何表達自身優勢並回應提問，也在團體互動中學習溝通與合作技巧，對未來職涯發展更具信心。部分學生表示，原先對面試感到緊張，經課程練習後已能更從容面對。

社會處表示，本次三校參與學生約近30人，縣府透過職業重建個案管理員進行能力評估，並依學生興趣與需求擬定個別化職業重建計畫，整合就業服務、社政、醫療及教育等跨領域資源，提供職業輔導評量、職訓、媒合及就業後追蹤等一條龍服務，必要時亦提供職務再設計與轉銜支持。

縣府強調，未來將持續深化與校園及相關單位合作，結合在地產業需求推動多元職業重建服務，協助身心障礙青年穩健進入職場，逐步實現自立生活與發展目標，打造更具包容性的友善就業環境。