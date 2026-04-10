台東政風團隊參訪台中　交流食安廉政機制強化治理





▲台東縣府政風團隊參訪台中廉政平台經驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升廉能治理與行政透明，台東縣政府政風處10日率團前往台中市政府政風處參訪交流，聚焦「食品安全廉政平台」運作經驗，作為強化食安管理與廉政治理之參考。此次行程由台東縣政府政風處副處長陳志忠帶隊，與台中市政府政風處副處長葉清燊等人進行業務交流，雙方並就實務經驗深入討論。

台東縣政府表示，食品安全涉及民眾健康與公共利益，相關稽查與裁罰業務具高度專業性與壓力，也伴隨一定廉政風險，因此建立公開透明且制度化的監督機制，有助於降低風險並提升行政效能。

交流過程中，台中市分享「食品安全廉政平台」建置與運作經驗，說明如何透過跨機關合作與資訊整合，強化食安情資蒐集與風險預警機制，協助主管機關及早掌握潛在違規情形，並確保稽查作業公正執行。相關機制亦有助於保護第一線人員，降低不當干預情形。

台東縣政府指出，此次參訪除促進兩地政風單位交流，也透過座談方式交換實務操作經驗，深化制度設計與執行層面的理解。未來將參考相關作法，評估導入適用機制，強化縣內食安管理與廉政防護網。

縣府強調，將持續透過跨縣市合作與經驗交流，優化行政透明措施，提升治理效能，朝向建立廉潔、效率兼具的公共服務體系發展，以保障民眾健康與公共利益。