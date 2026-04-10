北捷攜手台東農產展售　台北車站設市集拓展通路

▲北捷攜手台東農產展售。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為拓展台東農特產品於都會區的銷售通路與品牌能見度，台東縣政府攜手台北捷運公司，自10日起至5月3日，在台北車站淡水信義線B3商店街設置農產展售專櫃，每日11時至19時營運，提供民眾就近選購台東在地農產品。

縣府表示，台北車站為北台灣重要交通樞紐，匯集捷運、台鐵與高鐵人潮，具備高度人流與多元消費族群優勢。本次透過與捷運系統合作，以近一個月的固定市集形式設置展售據點，讓台東農產品以更日常的方式進入都會消費市場，並有助於產地端穩定出貨與收益，提升整體銷售表現。

本次活動採「農產共銷」模式，整合青農、合作社及在地農產企業資源共同參與，展售品項涵蓋鳳梨釋迦鮮果、釋迦加工產品、產銷履歷蜂蜜、紅烏龍茶、米及米製零食與伴手禮盒等，主打產地直送與品質控管，展現台東農產多元風貌與特色。現場並透過導購與產地故事介紹，加強消費者對產品來源與品質的認識。

此外，活動結合消費回饋機制，民眾於市集攤位消費可獲得捷運點數，藉此提升購買誘因與參與意願。縣府指出，透過通路合作與數位工具導入，不僅有助於促進現場銷售，也能強化品牌印象，提升消費者黏著度與回購動能。

台東縣政府表示，未來將持續朝「品質一致化、通路多元化、推廣常態化」方向推動農產品行銷，整合產地與市場資源，強化品牌價值與競爭力，並透過多元通路布局，讓更多民眾在日常生活中接觸並認識台東優質農產品。