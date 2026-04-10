「貓咪盃」全國賽台東登場　350名學子競逐程式實力

▲171隊齊聚台東，貓咪盃打造數位學習交流平台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

全國中小學程式教育年度盛事「全國中小學資訊應用競賽—115年度貓咪盃競賽」於10日上午在台東東大附小開幕，吸引來自全國171支隊伍、共350名國中小學生參賽，齊聚台東展開一場結合創意、邏輯與團隊合作的資訊競賽交流。

主辦單位表示，「貓咪盃」競賽以培養學生觀察生活問題並運用程式解決為核心目標，透過美國麻省理工學院開發的Scratch程式工具，引導學生將創意轉化為具體作品，包括動畫設計與互動遊戲，進一步培養運算思維與問題解決能力。

開幕儀式中，以台東代表性意象「熱氣球」作為啟動象徵，寓意學子以科技為動力、以創意為翅膀展開學習旅程。台東縣政府指出，近年積極推動智慧科技應用與數位治理，包括建置遠距醫療服務、推動在地數位平台應用等，期望透過科技縮短城鄉差距，提升整體發展能量。

縣府表示，在數位轉型趨勢下，教育已成為翻轉資源差距的重要關鍵，透過競賽活動不僅提供學生展現實力的舞台，也促進跨縣市之間的交流與學習，讓偏鄉與都會學子能在相同基礎上競技與成長。

教育處指出，本次競賽由縣內多所學校共同協力籌辦，整合場地設備、數位資源與人力支援，確保賽事順利進行。賽程規劃方面，上午進行國中生活應用組競賽，下午由國小組接續登場，透過競賽與交流並行，展現各地學生在程式設計領域的學習成果。