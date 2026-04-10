▲活水湖開放並設安全機制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季來臨，台東縣政府即日起開放活水湖指定戲水區域供民眾游泳使用，開放期間至9月底，每日上午8時至下午5時，現場配置救生員及管理人員維護安全，提供民眾多元消暑選擇。縣府提醒，民眾從事水域活動時應遵守相關規範並配合現場人員指示，以確保自身安全。

縣府農業處表示，去年試辦開放活水湖戲水活動期間，吸引不少民眾參與，在完善的管理與救生機制下整體運作順利，獲得良好回響。今年持續推動開放措施，讓更多民眾能在夏季期間享受自然水域的休閒體驗。

農業處指出，活水湖水域環境與一般游泳池不同，水深最深可達約2.5公尺，湧水量大時甚至超過4公尺，且水溫相對較低，具一定風險性。民眾下水前應審慎評估自身體能與健康狀況，避免勉強入水，並建議攜帶浮具或穿著救生衣以提升安全性；12歲以下兒童則須由成年人全程陪同，確保活動過程安全無虞。

此外，農業處提醒，活水湖屬國家級濕地，未經許可不得捕捉湖內動植物；如有防曬需求，建議使用友善海洋之防曬產品。現場僅提供簡易沖水設施，亦請避免使用清潔用品盥洗，以維護自然生態環境。

縣府強調，民眾在享受水域活動之餘，務必遵守各項安全與環境規範，並配合現場管理機制，共同維護活動秩序與生態品質，營造安全、友善且永續的休閒環境。台東活水湖夏季開放戲水 縣府籲遵守安全規範

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季來臨，台東縣政府即日起開放活水湖指定戲水區域供民眾游泳使用，開放期間至9月底，每日上午8時至下午5時，現場配置救生員及管理人員維護安全，提供民眾多元消暑選擇。縣府提醒，民眾從事水域活動時應遵守相關規範並配合現場人員指示，以確保自身安全。

縣府農業處表示，去年試辦開放活水湖戲水活動期間，吸引不少民眾參與，在完善的管理與救生機制下整體運作順利，獲得良好回響。今年持續推動開放措施，讓更多民眾能在夏季期間享受自然水域的休閒體驗。

農業處指出，活水湖水域環境與一般游泳池不同，水深最深可達約2.5公尺，湧水量大時甚至超過4公尺，且水溫相對較低，具一定風險性。民眾下水前應審慎評估自身體能與健康狀況，避免勉強入水，並建議攜帶浮具或穿著救生衣以提升安全性；12歲以下兒童則須由成年人全程陪同，確保活動過程安全無虞。

此外，農業處提醒，活水湖屬國家級濕地，未經許可不得捕捉湖內動植物；如有防曬需求，建議使用友善海洋之防曬產品。現場僅提供簡易沖水設施，亦請避免使用清潔用品盥洗，以維護自然生態環境。

縣府強調，民眾在享受水域活動之餘，務必遵守各項安全與環境規範，並配合現場管理機制，共同維護活動秩序與生態品質，營造安全、友善且永續的休閒環境。