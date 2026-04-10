61歲陸女做「痔瘡手術」9天後因肺栓塞死亡　院方僅願賠4.6萬

▲婦人做痔瘡手術。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅天水一名61歲的王太太婦人因痔瘡手術後不幸身亡，引發家屬質疑醫療處置是否存在問題。家屬指控，院方僅提出賠償1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.6萬元），難以接受，目前已進入司法鑑定程序。

據《大皖新聞》報導，石先生表示，其母親王女士於2025年12月在天水市中醫醫院接受痔瘡手術，術後第9天在院內死亡。院方開立的居民死亡醫學證明（推斷）顯示，死因為肺栓塞。

石先生指出，母親過世後他多次與醫院溝通，但院方僅表示依規定最高只能賠償1萬元，令他難以接受。對此，院方醫病糾紛辦公室負責人回應，當時死因僅為初步推斷，家屬已委託第三方機構進行司法解剖，若最終確認醫院有責，將依法承擔相應責任。

報導指出，2026年4月10日，西安交通大學法醫學司法鑑定中心出具鑑定意見，認定王太太為肛門手術後，因長期臥床及術後血液高凝狀態導致下肢血栓形成，血栓脫落進入肺動脈，引發肺動脈栓塞，最終造成呼吸循環衰竭死亡。

此外，當地衛健委已介入調查。石先生透露，目前由患者方、院方及醫療糾紛調解委員會三方共同委託的鑑定機構，正進一步評估醫院在事件中的過失比例。

對於後續處理，院方表示仍需等待最終醫療責任認定結果，再由法院或調解委員會依程序處理，並視家屬態度協商後續賠償事宜。