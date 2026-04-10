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淡江大橋克服不可能任務　札哈．哈蒂設計團隊登橋：簡直是奇蹟

▲▼設計淡江大橋世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所團隊踏上橋梁，見證設計圖上的世界級工程成現實。(圖／記者李姿慧攝）

▲設計淡江大橋世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所團隊今踏上橋梁，見證設計圖上的世界級工程成現實。(圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋5月12日通車，設計這座世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）團隊，號召50多位國際設計師遠渡重洋來台見證。由於淡江大橋曲線造型與單塔大跨距設計被稱為「全台最難工程」，對於克服技術瓶頸、近乎百分之百還原原創設計，設計團隊感嘆「簡直是一個奇蹟」。

淡江大橋由已故世界知名建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）及其團隊設計，將淡水當地特色的雲門舞集舞者曼妙律動和觀音山宗教雙掌合十融入設計，因為曲線且單塔大跨距設計，被譽為「全台最難蓋的橋」，其工程之艱巨，讓該計畫在招標初期經歷了 7 次流標，政府甚至一度考慮更改設計，將高難度的曲線造型簡化以利完工，但最終在交通部與工程團隊的堅持下保留原創設計，並突破工程難度完成這項「不可能的任務」，為台灣留下世界歷史性地標。

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在淡江大橋通車前夕，札哈．哈蒂建築師事務所也號召50多位員工及設計師來台見證，札哈．哈蒂建築師事務所淡江大橋項目副總監黃劭暐回憶，當時淡江大橋工程在推動時，有些設計在施工上確實有難度，一度考慮簡化設計，如今看到淡江大橋完整呈現當時的原創設計方案，這份堅持非常不容易。

▲▼設計淡江大橋世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所團隊踏上橋梁，見證設計圖上的世界級工程成現實。(圖／記者李姿慧攝）

▲設計淡江大橋世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所團隊登橋。(圖／記者李姿慧攝）

黃劭暐感動指出，換作在世界其他地方，設計可能早就被改掉了，但台灣堅持這麼好的設計一定要保留，非常難能可貴的，「簡直是一個奇蹟。」

黃劭暐說：「這是一座無法被複製的橋。」他認為淡江大橋能夠在台灣從設計化為現實，更是難以在其他地方複製，是獨一無二的經典之作。

▲▼設計淡江大橋世界級地標的札哈．哈蒂建築師事務所團隊踏上橋梁，見證設計圖上的世界級工程成現實。(圖／記者李姿慧攝）

▲左起為前設計師Saman Saffarian、副總監黃劭暐、前設計師白千勺。(圖／記者李姿慧攝）

淡江大橋的主要設計師、札哈．哈蒂建築師事務所前設計師Saman Saffarian站在橋塔下感性地表示，走過那些親自設計的橋梁，是一個非常令人感激且自豪的時刻，這是他第一次親眼見到淡江大橋，但卻早已知曉它的每一個細節，身為一個渺小的人物，能為如此宏大的事物做出貢獻，感觸非常強烈；看著美麗的淡江大橋連結河流兩岸，為每個人服務，是一個令人謙卑且自豪的時刻，能說出「我對此有所貢獻」，這種感覺真的很棒。

曾參與淡江大橋設計且是台灣人的前設計師白千勺登橋後形容，那種感覺「超現實」。她表示，過去在電腦裡處理的是沒有重量、沒有質感的抽象模型，但現場親手觸摸到灌漿成型的混凝土表面、靠在精心設計的扶手上觀賞風景，這種觸覺與空間的真實感讓她深受感動。

白千勺說：「能曾在札哈．哈蒂建築師事務所服務期間為家鄉參與國際級地標設計，真的很幸運。10年後親眼看到它被蓋出來，以後可以帶著孩子來，驕傲地告訴他們：『這座橋塔，媽媽曾經參與過設計。』」

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