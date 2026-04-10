古坑桐花祭登場　白色花海鋪滿荷苞山

▲可體驗搗麻糬與桐花印模，感受客家文化魅力。。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

春末時節，山林轉白，雲林古坑迎來一年一度的桐花盛會。「2026古坑桐花祭－荷苞山的白色約定」將於4月18日至19日在荷苞山桐花公園登場。昨（9）日召開活動宣傳記者會，白花隨風飄落鋪滿山徑，勾勒出春日限定的療癒畫面，邀請民眾走進山林，感受古坑獨有的人文與自然交織之美。

古坑不僅以咖啡聞名，也蘊藏深厚歷史底蘊。早在日治時期，油桐樹與咖啡樹交錯栽植，形成「白桐花、黑咖啡」的經典景象；而荷苞、早寮一帶保留完整客家聚落文化，從伯公信仰到歲時祭儀，呈現山林生活的文化軌跡。桐花祭透過活動串聯，讓自然景觀與歷史記憶彼此映照，在花開花落之間，傳遞地方文化的延續。

宣傳活動以傳統與創意並陳，規劃客家經典「搗麻糬」體驗，讓民眾親手參與象徵團圓與豐收的過程；並首度推出「桐花印模」，將麻糬壓製成花朵造型，潔白細緻，宛如將整個春天捧在掌心，成為遊客難忘的參與式記憶。

▲荷苞山桐花盛開，白花隨風飄落形成浪漫畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）



活動期間亦安排多元展演與體驗內容，在地團隊太日樂集帶來開場演出，為山林揭開序幕；現場並舉行伯公祭祈福儀式、桐花樹下音樂會與山風舞台表演，伴隨花影與微風交織，營造沉浸式藝文氛圍。小農市集與咖啡交流體驗同步登場，遊客可一邊賞花，一邊品味古坑咖啡與在地農產，感受土地滋味。

此外，現場也推出多項DIY體驗，包括油紙傘彩繪、似顏繪與手作麻糬等，透過動手參與讓文化不再只是觀看，而是融入生活之中。親子同遊之際，孩子們在山林間嬉戲，大人則在花徑與咖啡香氣中放慢腳步，構築屬於春天的溫柔節奏。

古坑鄉公所表示，桐花祭不僅是一場賞花活動，更是一種與土地的約定。當白花鋪落山頭，民眾走入山林、貼近文化，在時間流轉中重新感受人與土地的連結。誠摯邀請全國民眾走進古坑，在桐花紛飛與咖啡飄香之間，收藏一段專屬於春日的浪漫記憶。

▲荷苞山桐花盛開，白花隨風飄落形成浪漫畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）