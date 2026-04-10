寵物用藥新制擬改公告制　藥師公會：對簡化流程無意見

▲動保團體今日前往防檢署抗議寵物用藥新制。（圖／記者許敏溶攝）

記者洪巧藍／台北報導

寵物用藥新制引發爭議，為解決獸醫、飼主反應實務問題，農業部今（10）日宣布延後實施，並將「動物保護藥品」改為「公告制」，免除登錄手續，採雙軌制購藥以及時取得藥品。藥師公會副秘書長李懿軒會後受訪表示，公會從未阻擋毛小孩用藥，目前修改方案、簡化行政流程公會並無意見，但後續配套仍需進一步協商。

寵物用藥新制原訂7月1日實施，將治療動物的人用藥品分為兩類，其中經過主管機關核准登錄為「動物保護藥品」可由藥商直接供應給動物醫院；至於其他人用藥品則由獸醫師（佐）開立購藥證明後向藥局購買。然而目前登錄藥品僅有144項，引發外界憂心寵物生病用藥無法即時取得，農業部也為此特別於今日召開會議討論。

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農業部宣布會議結論，包含為解決動物藥品登錄不足問題，將「登錄制」改為「公告制」，並採雙軌制購藥，未來會持續蒐集意見，辦法還沒修好前不上路，且多數代表贊成延後，故新制將延後實施，

代表與會的李懿軒會後受訪指出，今日會議氣氛不錯，公會非常肯定農業部協助以及食藥署的配合，但也需重申「公會從來都沒有想要阻擋毛小孩的用藥」，藥商申請動物保護藥品為優先，如果是沒有申請，或者動物醫院無法備藥時，才有藥局配合做藥品供應。

李懿軒認為，今日結論簡化動保用藥申請流程，藥事公會沒有特別意見，但細節，藥師如何和防檢署、食藥署、獸醫師公會合作，保障毛小孩的用藥的權利，這個部分還有很多需要討論的地方。

▲研商「寵物用藥新制」，農業部說明。（圖／農業部提供）

至於部分團體主張寵物用藥管理應採「負面表列」，李懿軒指出，這與藥師公會主張較無直接相關，但他在會議中有表達，在管理制度實施後，滾動增加暫行品項，等時機成熟時，負面表列不失為可行方向，但相關裁量仍在農業與衛生主管機關。

針對連日來的爭議、藥師所受到的抨擊，李懿軒表示，公會本就是扮演與政府協調的橋樑，心境上不受影響，但部分網友在制度面或者對藥師本職學能有些誤解，還是希望大家理性發言。

李懿軒說，所有在崗位上的藥師，其實都秉持專業、恪守職責在為社會大眾服務，「讓社會有藥用、讓社會會用藥」一直都是藥師的核心價值。他也想和所有關心這件事情的人說聲「辛苦了」，希望事情可以理性解決，平息大家的憂慮。