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陸委會：鄭麗文的「和平框架」就是「統一框架」

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會10日下午針對「鄭習會」召開記者會，陸委會主委邱垂正表示，鄭麗文主席宣稱的「和平框架」就是「統一框架」，「兩岸和平的制度化」就是「兩制台灣方案」。

邱垂正提到，國共兩黨的共同政治基礎是意圖消滅中華民國，本次國共重申「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎，但2019年「習五條」後，北京當局定義下的「九二共識」，就是「一個中國」、「一國兩制」，我政府與台灣人民絕不接受，這就是台灣共識。鄭主席堅持「九二共識」，其實是在幫中共意圖「消滅中華民國」背書，是將「併吞毒藥」當成「和平解藥」。

邱垂正指出，國共領導人的主張是中共對台政策的進階版，台灣人民堅持捍衛國家主權，此次互動在在突出兩黨以「和平」為名，實則是相互呼應所謂「民族復興統一」、「兩岸同屬一中」的對台統戰本質，陸委會表達遺憾。

邱垂正強調，習、鄭兩人的所謂「意見主張」，實際上是完全依據長期以來的中共對台政策，推動消滅中華民國的政治進階倡議。陸委會指出，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣，台灣人民堅持捍衛國家主權及民主自由的生活方式，也只有2300萬台灣人可決定自己的未來。

▼「鄭習會」在北京舉行（圖／翻攝新華社）

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

邱垂正說，鄭麗文主席宣稱的「和平框架」就是「統一框架」，「兩岸和平的制度化」就是「兩制台灣方案」，鄭主席宣稱將建構「兩岸和平的制度化」、達成「和平框架」，「使兩岸的和平發展走向不可逆，從根本上消除所有的衝突誘因」，然而對中共來說，唯有台灣接受「一國兩制」、中華民國不再存在，才會停止軍事恫嚇，才會有和平。鄭主席所說的「和平框架」，實質上就是「統一框架」，用和平包裝統一；所謂「兩岸和平的制度化」，實質上就是習近平所提的「一國兩制台灣方案」。

邱垂正提到，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴，嚴正關切國民黨如何實踐所謂「兩岸和平框架」的兩黨政治倡議，如果這項合作是在1未正視中華民國存在的事實、2未尊重台灣人民意願、3中共持續對台軍事威嚇的情況下進行，政府絕不接受，且將採取必要作為，守護中華民國及台灣的自由民主。

邱垂正強調，北京單方面主導國共領導人會談，就是要將「兩岸問題內政化」，混淆國際視聽，中共刻意營造台灣屬於中國內政之假象，混淆國際視聽，達其「反對外部勢力介入」的目標。鄭主席附和中共敘事，甚至吹捧中共治理成就，不僅背離台灣主流民意，也與國際社會關切台海和平、反對中共脅迫的認知大相逕庭。鄭主席說台灣不要當棋子，卻甘願淪為中共「統戰幫手」、為中共擦脂抹粉，對中共「霸權擴張」、「以武謀統」的野心視而不見。

邱垂正呼籲，中共應務實面對現實，與我民選合法政府展開良性互動，政黨交流不能取代兩岸官方機制，任何涉及公權力的兩岸事務與交流互動，都必須由政府處理，才能真正保障民眾福祉權益。政府始終秉持對等尊嚴、也願意在不設前提下進行兩岸互動對話，中共應務實面對台灣民選合法政府，與我展開良性互動；台灣也將繼續與友盟國家併肩合作，共同致力於區域和平繁榮。

▲▼陸委會主委邱垂正，副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

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