媽祖繞境傳生理期、懷孕不能跟　專家破迷思：「2件事」別做就好

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

拱天宮白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖遶境即將陸續展開，預計將有數十萬名「香燈腳」跟隨隊伍徒步祈福。有傳言「女性生理期或懷孕不能參加」，民俗專家廖大乙駁斥，強調「可參加，但不碰神轎、不鑽轎腳」。不過他也特別提醒，無論男女，參加遶境時應避免穿著露肚臍或破洞褲，恐因此「漏財」。

每逢媽祖繞境，許多女性香燈腳或是信眾常有疑慮「生理期來了或是懷孕中，會不會對神明不敬？」對此，民俗專家廖大乙大方表示「絕對可以參加！」他強調神明慈悲，參與繞境最重要的是「心誠則靈」，身體的自然生理現象並不影響祈願的誠心，媽祖反而會庇佑平安順利。

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▲廖大乙指出懷孕及生理期女性可以跟媽祖繞境祈福。（圖／廖大乙提供）

不過，廖大乙也嚴肅提醒，雖然可以參加，但有兩大禁忌必須遵守，那就是「不要摸神轎」以及「不要鑽轎腳」。他指出，基於對神靈的尊重，生理期與懷孕的信眾應避免這些近距離的接觸，在旁雙手合十祈禱同樣能獲得庇佑。

廖大乙認為台語中的「褲」、「臍」，代表「財庫」，如果穿著破洞褲及露肚上衣前往繞境，就像是帶著一個「破掉的財庫」去祈福，這會導致漏財、漏運、漏氣，讓你一路上辛苦祈求的財氣與好運通通漏光光，很難達到心想事成的效果。

廖大乙更提醒香燈腳，繞境現場人潮擁擠，除了防範民俗上的「漏財」，更要當心扒手！保持好體力，量力而為，才能開開心心出門、平平安安帶著福氣回家。