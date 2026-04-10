拜會越南平陽省台灣商會　張麗善深化台商連結

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善率縣府團隊4月7日至11日赴越南進行經貿考察；昨（9）日前往拜會越南規模最大的「越南平陽省台灣商會」，與會長陳英明及理監事進行深度交流，並以「招商大使」身分向台商企業代表介紹雲林從「農業大縣」轉型為「農工商科技大縣」的豐碩成果，盛邀平陽台商「回家投資」，攜手布局全球供應鏈。

縣長張麗善率團隊抵達越南平陽省，第一站先參訪廠商為亞洲義大利門板有限公司，董事長謝茂山為旅外優秀台商，海內外獲獎無數，更是本縣虎尾科技大學校友。此次由謝董事長親自為縣府團隊介紹公司發展與相關產業，更進一步分享台商們在越南共同奮鬥打拼的心得。

接著，在與平陽省台商會的座談中，張麗善表示，平陽省是越南工業門戶，與雲林目前積極推動的產業升級路徑不謀而合。為因應全球變局，雲林縣府秉持聯合國 SDGs 永續發展核心，全面啟動「9+1產業園區」計畫；從2019年至2025年已吸引高達2,059億元資金進駐雲林，招商實力雄厚。關鍵在於縣府針對不同產業需求提供多元佈局，包含智慧機械、食品加工製造、冷鏈物流及水產加值等園區，能精準對接台商在東協市場的產業經驗。



張麗善指出，雲林全力打造友善投資環境，已具備不缺水、不缺電、不缺人才的堅實基礎；不缺水：擁有雲嘉南最大湖山水庫，全年穩定供水、不缺電：優越的日曬與風場，太陽能及風力發電充分供應潔淨能源、不缺人才：轄內科大每年有5,000名優秀畢業生，提供次世代科技產業所需動力。此外，雲林更有「麥寮南公用碼頭」支撐國際物流，提供便捷管道讓產品快速通往全球，大幅降低企業運輸成本。

在雲林各產業園區進度中，特別推薦去年動工、年產值上看10億元的「古坑產業加值園區」。其位於中部產業鏈核心，鎖定食品製造與機械設備，是平陽台商返鄉設廠的最佳首選。 張麗善說，雲林縣府祭出稅賦補助及高效服務的重磅誘因；稅賦補助上，提供最高5年的房屋稅及地價稅補助。另設立「招商單一服務窗口」高效服務，提供專人專件服務，協助企業快速完成行政流程。

平陽省台商會長陳英明表示，平陽省台商會是越南聯合總會下16個分會中，規模最大、台商企業會員數最多有600多家的分會，成員們長年在海外打拚，今日能得家鄉音訊，有張縣長親自率團來慰問，並拋出投資機會，感到欣慰與榮幸，也期望有機會返台回饋。

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）

