　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拜會越南平陽省台灣商會　張麗善深化台商連結

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善率縣府團隊4月7日至11日赴越南進行經貿考察；昨（9）日前往拜會越南規模最大的「越南平陽省台灣商會」，與會長陳英明及理監事進行深度交流，並以「招商大使」身分向台商企業代表介紹雲林從「農業大縣」轉型為「農工商科技大縣」的豐碩成果，盛邀平陽台商「回家投資」，攜手布局全球供應鏈。

縣長張麗善率團隊抵達越南平陽省，第一站先參訪廠商為亞洲義大利門板有限公司，董事長謝茂山為旅外優秀台商，海內外獲獎無數，更是本縣虎尾科技大學校友。此次由謝董事長親自為縣府團隊介紹公司發展與相關產業，更進一步分享台商們在越南共同奮鬥打拼的心得。

接著，在與平陽省台商會的座談中，張麗善表示，平陽省是越南工業門戶，與雲林目前積極推動的產業升級路徑不謀而合。為因應全球變局，雲林縣府秉持聯合國 SDGs 永續發展核心，全面啟動「9+1產業園區」計畫；從2019年至2025年已吸引高達2,059億元資金進駐雲林，招商實力雄厚。關鍵在於縣府針對不同產業需求提供多元佈局，包含智慧機械、食品加工製造、冷鏈物流及水產加值等園區，能精準對接台商在東協市場的產業經驗。 
 
張麗善指出，雲林全力打造友善投資環境，已具備不缺水、不缺電、不缺人才的堅實基礎；不缺水：擁有雲嘉南最大湖山水庫，全年穩定供水、不缺電：優越的日曬與風場，太陽能及風力發電充分供應潔淨能源、不缺人才：轄內科大每年有5,000名優秀畢業生，提供次世代科技產業所需動力。此外，雲林更有「麥寮南公用碼頭」支撐國際物流，提供便捷管道讓產品快速通往全球，大幅降低企業運輸成本。

在雲林各產業園區進度中，特別推薦去年動工、年產值上看10億元的「古坑產業加值園區」。其位於中部產業鏈核心，鎖定食品製造與機械設備，是平陽台商返鄉設廠的最佳首選。 張麗善說，雲林縣府祭出稅賦補助及高效服務的重磅誘因；稅賦補助上，提供最高5年的房屋稅及地價稅補助。另設立「招商單一服務窗口」高效服務，提供專人專件服務，協助企業快速完成行政流程。 

平陽省台商會長陳英明表示，平陽省台商會是越南聯合總會下16個分會中，規模最大、台商企業會員數最多有600多家的分會，成員們長年在海外打拚，今日能得家鄉音訊，有張縣長親自率團來慰問，並拋出投資機會，感到欣慰與榮幸，也期望有機會返台回饋。

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善率團赴越南考察，積極招商引資。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北幼兒園涉虐童！法院裁定園長5萬元交保
快訊／辱罵全紅嬋群主落網了！
快訊／印度移工來台爆爭議　勞動部急拋3聲明
小S朝聖GD演唱會嗨跳！　「遭粉絲制止」
外資本周回補台股1884億！今日買超前十名一次看
「電台大亨」侵占4600萬　驚爆嘉縣議長收賄施壓官員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東政風團隊參訪台中　交流食安廉政機制強化治理

北捷攜手台東農產展售　台北車站設市集拓展通路

「貓咪盃」全國賽台東登場　350名學子競逐程式實力

台東推動身障青年就業前準備團體　強化職場銜接能力

台東活水湖夏季開放戲水　縣府籲遵守安全規範

古坑桐花祭登場　白色花海鋪滿荷苞山

拜會越南平陽省台灣商會　張麗善深化台商連結

屏科大勇奪《遠見》USR三大獎　生態、產業、永續全面開花

竹市步行環境再升級　高虹安推三大路段改善守護學童與市民

女壘聯賽邁入第11年　企業投入為堅持發聲

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

台東政風團隊參訪台中　交流食安廉政機制強化治理

北捷攜手台東農產展售　台北車站設市集拓展通路

「貓咪盃」全國賽台東登場　350名學子競逐程式實力

台東推動身障青年就業前準備團體　強化職場銜接能力

台東活水湖夏季開放戲水　縣府籲遵守安全規範

古坑桐花祭登場　白色花海鋪滿荷苞山

拜會越南平陽省台灣商會　張麗善深化台商連結

屏科大勇奪《遠見》USR三大獎　生態、產業、永續全面開花

竹市步行環境再升級　高虹安推三大路段改善守護學童與市民

女壘聯賽邁入第11年　企業投入為堅持發聲

北院今公布柯案判決書！民眾黨酸「想像力就是超能力」

日系平價牌再＋1！UNIQLO勁敵「WEGO將進軍台灣」首店地點曝光

新北幼兒園涉虐童「檢方聲押禁見」　法院裁定園長5萬元交保

鄭麗文透露「習近平正面回應」　陸委會：隨時翻臉難以期待

黃景瑜、王玉雯爆緋聞「深夜約會全被拍」！　工作室急上火線發聲

桃園2社宅啟動！　估2030完工共680戶

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

辱罵全紅嬋群主落網了！下場「拘役10天」加罰款

寵物用藥新制擬改公告制　藥師公會：對簡化流程無意見

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

【這個臭毛毛】姪女一臉嫌棄把阿姨的小被被直接丟旁邊XD

地方熱門新聞

桃園市議長邱奕勝母親辭逝　自由拈香迄4/15日

烈嶼轉運中心恐淪蚊子館？議員質疑

金門2度市面查緝查扣香菇螺絲粉

亞太球場11攤進駐體育局已與統一球團事前溝通

金門北碇海域現漂流無人小艇

魚池鄉投61線及金天巷拓寬完工通車

單車少年山區體力不支　里港警兩度往返護送下山

桃園統領廣場　推出「超級媽力運動會」

台南海佃國小通學步道完工串聯國中與公園打造安心上學路

桃園114年查獲611件違規食品廣告　帳號出借也罰

打呼不是小事！成大醫院揭「睡眠怪獸」恐害心血管

草鴞現聲台南大內！國有林首創草生地營造奏效

台南運河百年音樂祭登場玖壹壹連唱2夜嗨翻水岸

賴清德揭牌國家級研究中心台南打造機器人研發重鎮

更多熱門

相關新聞

1間超商都沒有！　岡山87期房價強攻4字頭

1間超商都沒有！　岡山87期房價強攻4字頭

白埔產業園區已通過環境影響評估及都市計畫變更，預計2026年公共工程與廠商廠房同步施工，根據環說書顯示，該園區可設置2座先進製程晶圓廠，引來不少在地人期待台積電設廠。專家表示，園區位於岡山，最近的87期重劃區連超商都還沒進駐，房價已衝4字頭。

陸委會拋「大陸經濟風險說」　國台辦舉數據：戳破謊言

陸委會拋「大陸經濟風險說」　國台辦舉數據：戳破謊言

台積電廊帶房市太狂　橋頭首座社宅2029完工救租屋荒

台積電廊帶房市太狂　橋頭首座社宅2029完工救租屋荒

土地一坪換一坪　高雄大林蒲遷村有譜

土地一坪換一坪　高雄大林蒲遷村有譜

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

關鍵字：

雲林招商越南考察台商投資產業園區經貿交流

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面