屏科大勇奪《遠見》USR三大獎　生態、產業、永續全面開花

▲屏科大勇奪《遠見》USR三大獎。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學深耕大學社會責任成果再獲肯定，在第七屆《遠見》USR大學社會責任獎一舉拿下三項殊榮，涵蓋生態保育、產業創新與永續治理領域，展現跨域整合與長期實踐成果，凸顯在地連結與永續發展的深厚能量。

屏科大張金龍校長出席贈獎儀式時表示，屏科大在面對生物多樣性保育與人類發展間的科學研究，或是長期關注台灣傳統產業轉型升級所面對之挑戰，完整串聯課程教學、場域實作、技術與經驗雙向交流，以及最核心的永續治理及發展，讓大學的創新研發與人才培育為台灣生態及產業提供貢獻，成為不可或缺的重要力量。



屏科大以「公私協力護棲地 守護鯪鯉亮台灣」方案獲得「生態共好組」楷模獎，該方案由屏科大野生動物保育研究所孫敬閔助理教授帶領團隊推動，長期投入野生動物保育、生態調查與棲地維護，透過公私部門攜手合作及跨領域整合，推動鯪鯉（穿山甲）棲地保護與生態復育工作，建立兼顧生物多樣性、環境教育及在地永續發展的行動模式，展現屏科大在生態保育與生態產業發展領域長期深耕成果。



「產業共創組」楷模獎則以「以智慧養豬技術和培育專業人才促進養豬產業之永續發展」方案獲得，由屏科大獸醫學院邱明堂院長擔任方案主持人，藉由智慧科技導入、專業人才培育及產學合作，協助傳統養豬產業朝向現代化、精準化與永續化發展，進一步凸顯屏科大長期在科技農業領域的發展基礎、實踐成效與研發，以及產業人才培育及場域實作的累積成果。



此外，屏科大在本屆《遠見》USR大學社會責任獎「永續報告書組」榮獲績優獎，顯示學校在永續發展辦公室統籌推動下，持續強化資訊揭露、精進校務治理並完善永續發展策略規劃，相關成果已逐步展現具體成效，獲得評審青睞。



《遠見》USR大學社會責任獎為國內具指標性的大學永續發展獎項，旨在表彰各大學在社會參與及永續實踐上的卓越成果。屏科大本次榮獲三項獎項，是對學校推動USR及長期投入大學社會責任實踐所累積之深厚成果的重要肯定。透過學校跨領域特色發展中心整合推動，將校務發展主軸轉化為大學社會責任實踐行動，形成兼具專業特色、場域實踐與社會影響力的推動模式。未來，屏科大亦將持續深化與地方、產業及社會的合作連結，將多年累積的研究與實踐成果轉化為更具影響力的永續行動，善盡大學對社會的責任。