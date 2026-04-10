藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

▲台中國家歌劇院推出「藝想春天」系列節目，邀觀眾走入劇場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

春日藝文氣息升溫，台中國家歌劇院推出「Arts NOVA 藝想春天」系列節目，集結戲劇、音樂、舞蹈與跨界創作等多元演出，邀請觀眾走進劇場，感受春季限定的藝術能量。今年由「藝術好朋友」帶來4檔風格鮮明的作品，從獨腳戲到音樂劇場、從跨界樂舞到療癒系音樂劇，展現當代表演藝術的豐富樣貌。

其中，沃佛朗明哥工作室推出的《CO-mpás 爵式佛朗明哥的華麗冒險》，以爵士音樂與佛朗明哥舞蹈交織出跨文化節奏。藝術總監柯乃馨表示，作品以「CO-」象徵合作與共創，融合佛朗明哥節奏「Compás」，串連經典與當代曲目，並重新詮釋〈雨夜花〉與〈The Girl from Ipanema〉等作品，舞台氛圍宛如西班牙小酒館，將於4月18、19日在小劇場演出。

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金枝演社則帶來獨腳戲《籠子裡的白狐》，由創作者施冬麟一人包辦編導演，融合說書、吟唱、戲曲與操偶，刻畫動物園管理員與白狐之間虛實交錯的情感世界。作品自2024年首演以來廣受好評，以肢體語言細膩呈現角色內在，被形容為「連背肌都在演戲」，將於5月2、3日登場。

跨界創作方面，新古典室內樂團推出《音樂馬戲劇場—邦卡的七彩布裙》，結合馬戲特技與室內樂演出，改編自阿美族傳說，透過六幕奇幻旅程鋪陳公主尋找七彩布裙的故事。藝術總監陳欣宜指出，演出融入觀眾互動與幽默橋段，打造適合闔家觀賞的音樂劇場體驗，將於5月13、14日在中劇院演出。

音樂劇方面，C MUSICAL授權作品《有真與有真》，由演員大甜與康雅婷主演，以雙重視角描繪未成年性剝削受害者的創傷與修復歷程。故事雖觸及沉重議題，但透過音樂與敘事轉化為療癒力量，將於6月6、7日作為巡演最終站登場。

副總監汪虹表示，台中國家歌劇院「藝想春天」以多元節目開啟春日篇章， 藝術好朋友帶來4檔風格鮮明的作品，從融合說書與戲曲的獨腳戲、跨界爵士與佛朗明哥的樂舞冒險，到結合馬戲與音樂劇場的奇幻旅程，以及觸動人心的音樂劇演出，展現表演藝術多樣的面貌與能量。誠摯邀請觀眾走進歌劇院，在春日氛圍中感受藝術帶來的驚喜與感動。

▲佛朗明哥與爵士樂跨界融合，舞台展現濃厚異國風情。（圖／記者游瓊華翻攝）