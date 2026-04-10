黑鷹直升機出動！林保署屏東分署陸空聯訓　強化森林救災量能

▲林業保育署屏東分署攜手空中勤務總隊展開黑鷹直升機陸空聯合演訓。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升偏遠山區森林火災應變能力，林業保育署屏東分署攜手空中勤務總隊等單位展開黑鷹直升機陸空聯合演訓，透過吊掛與垂降實作強化協同作業，提升搶救效率與安全，全面守護珍貴山林資源。

這項演練分別在屏東縣政府消防局長治特搜大隊棚場、空中勤務總隊第三大隊隊部及里港朧祥河濱公園進行，共計50名森林護管員參與。

屏東分署轄管國有林地面積廣達22萬公頃，多位於交通不便的高海拔山區。一旦發生火警，若僅仰賴護管員徒步進入火場，往往耗費大量時間，恐影響搶救時機。因此，UH-60M（黑鷹）直升機在人員運補、物資支援及空中滅火等任務上，已成為森林防救災體系中不可或缺的重要力量。

這次演訓內容紮實且完整，包含直升機操作限制、進出機艙安全、臨時起降場設置注意事項，以及繩索垂降、人員吊掛與回收等實務演練，著重強化護管員在複雜地形與高壓環境下的應變能力，確保能精準配合機組人員完成任務，並維持高標準作業安全。

屏東分署表示，未來將持續辦理陸空聯合演訓，不僅提升森林護管員的實務熟練度，也進一步強化林業及自然保育署、空勤與消防單位之間的協作默契。透過精進聯合應變機制，於災害發生時迅速部署、即時應變，將森林損失降至最低，全面守護臺灣珍貴山林資源。