日23歲外籍女留學生「嬰屍塞壁櫥」癱軟倒宿舍　室友見滿床鮮血

▲尼泊爾籍女留學生在宿舍內產子後棄屍。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京荒川區一名就讀當地日本語學校的23歲尼泊爾籍女留學生，涉嫌在宿舍房間內產下嬰兒後，將屍體藏匿於櫥櫃中。她的室友發現她倒臥在血跡斑斑的床上，嚇得連忙通報消防人員。女學生被送往醫院治療後，坦承將嬰兒的遺體塞進櫃子中，目前已被警視廳依遺棄屍體罪嫌逮捕，警方正進一步釐清嬰兒的死因。

室友驚見血染床鋪！救護人員到場揭發「壁櫥藏屍」

根據《日本新聞網》報導，現年23歲的尼泊爾籍留學生塔帕（Thapa Radha Kumari）7日被室友發現「下半身出血」、臉色蒼白地倒在滿是鮮血的床上，室友隨即撥打119求救。塔帕在醫院治療時坦承自己在屋內自行生產，並將嬰兒塞在櫃子內。

警方獲報後立即前往留學生宿舍搜索，果真在房間的壁櫥內發現一個塑膠袋，裡面裝著被毛巾包裹、早已沒有生命跡象的嬰兒遺體。

「孩子生下來就死了」 女嫌坦承犯行：我不知道該怎麼辦

警視廳表示，根據初步判斷，嬰兒的死亡時間約落在6日晚間至7日清晨。塔帕在接受訊問時坦承所有指控，她供稱，「我在房間裡產下孩子，但因為生下來就已經死掉了，我當下大受打擊、不知道該怎麼辦，才決定先放在壁櫥裡。」

目前警方仍在調查嬰兒出生時的狀態與確切死因。根據調查，女留學生是在2025年4月抵達日本，她同時聲稱小孩的父親是同為尼泊爾人的前男友。