女壘聯賽邁入第11年　企業投入為堅持發聲

▲企業投入資源，為長期努力的女子運動員提供更多支持。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2026年企業女子壘球聯賽（TPWSL），邁入第11年賽季，象徵跨越10年里程碑的重要時刻。新賽季以「Gold for One 一心求勝」為年度口號，凝聚球員、教練與球迷對總冠軍的共同渴望，也為賽事注入更鮮明的競爭氛圍與精神指標。隨著開季腳步逼近，球場內外蓄勢待發，一場關於榮耀與堅持的競逐即將展開。

本季賽事也迎來企業力量投入，總管家屋管宣布支持台中總管家石虎女壘隊，以實際行動力挺女子壘球發展。相較於主流運動，女子壘球長期資源有限、關注度不足，但選手們仍持續投入高強度訓練，在球場上展現穩定實力與韌性，也讓企業選擇以贊助形式，為這股長期被忽略的力量發聲。

▲企業投入資源，為長期努力的女子運動員提供更多支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

董事長張玉玲表示，企業在日常營運中接觸大量租客與屋主，深知許多關鍵工作往往隱身幕後，卻支撐整體運作穩定。「就像球場上的選手，她們的努力不該只是背景，而應被真正看見。」她指出，品牌選擇投入女子壘球，不在於曝光效益，而是認同運動背後所代表的長期投入與不輕言放棄的精神。

她進一步指出，一座城市的正常運轉，來自無數默默付出的人，從深夜處理突發狀況的服務人員，到長期維護居住品質的管理者，與球場上日復一日訓練的選手無異，都是支撐社會前進的重要力量。透過支持聯賽，希望讓更多人看見這些「不被放棄的人生」，也讓努力本身被賦予價值。

隨著新賽季即將開打，聯賽現場除延續競技張力，也預告將推出驚喜內容，吸引球迷參與。從年度口號到企業投入，賽事不僅是競技舞台，更逐步成為傳遞價值與故事的平台。張玉玲強調，此次參與不只是單純贊助，更是一種價值選擇，支持長期努力的人與持續累積的精神。