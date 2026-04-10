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劉香君老公涉共諜案！收集國家機密傳給中共　法官裁定羈押禁見

▲▼藝人劉香君丈夫、電視台前製作人李能謙涉一頁式詐騙廣告投放遭拘提後交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲李能謙除涉詐騙案，還被查出遭中共吸收在台指揮刺探收集軍機。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

知名製作人、女星劉香君的丈夫李能謙涉嫌從2014年起，指示澗洰公司員工，從網路上蒐集在總統府、空軍作戰司令部任職的軍職或情報人員個資，或是找退役士官提供松山機場機密文書，再透過通訊軟體傳送給中共情工人員，藉此換取報酬，台北地檢署調查後，今（10日）依違反《國家安全法》、《國家情報工作法》起訴李能謙及員工、退役女士兵等5人，在押的李能謙移審法院後裁定羈押禁見。

北檢主任檢察官曾揚嶺在2025年偵辦李能謙涉嫌主導一頁式詐騙案時，從搜扣事證中發現大量個資等可疑文書，分析發現李能謙因工作經常往返兩岸，在當地先後被代號「福州溫泉」以及「小藍」等的中共軍情人士吸收，且肆無忌憚地協助收集國家機密。

起訴指出，李能謙2025年2月間，在中國大陸福州地區遭「福州溫泉」吸收，允諾替「福州溫泉」刺探、收集、交付我國軍情資訊換取報酬，回國後指示員工徐胤豪協助，從wechat通訊軟體暱稱「漢堡」的成年男子處，取得含有情報人員身分資訊、國軍單位之軍職人員及國人等在內共3000多筆個人資料，然後以關鍵字搜尋出所需資料，在同年4月透過Telegram傳送6個檔案予「福州溫泉」。

其實，李能謙早在2024年5月間帶著員工張家凌到中國大陸廣州，與中共軍情人士「小藍」及其助理、上司餐敘，席間「小藍」表明身分，希望李能謙和張家凌協助對台灣軍方進行情蒐，將視資訊內容機敏程度，給予一定之報酬，李能謙的另一名員工彭永聰得知後，透過通訊軟體wechat，以新台幣5000元代價買到50名軍人個資等檔案傳，交給李能謙提供給「小藍」，李能謙大膽開口要求人民幣5000元報酬，但「小藍」嫌貴拒絕。

張家凌則是在2024年11月前，介紹從空軍退役的女性友人柯孟妤給李能謙，並說明與「小藍」約定的合作內容，柯孟妤竟然就在幾天後，帶著在松山機場服役期間所取得的秘密文書等軍中資訊，面交給李能謙，讓李能謙以手機翻拍相關文件提供予「小藍」。

另外，擅長網路行銷的李能謙在2025年4月間，替「小藍」設立Telegram「!!職業軍人靠北互助會」群組，將連結刊登於Line「國軍人才招募中心」等軍事相關網路社群，並設定入群通關密語，吸引、篩選現役軍職人員加入，再讓「小藍」及其他9名大陸人士在該群組中炒熱氣氛，營造有人投稿獲得報酬，藉此吸引群組中的軍人提供軍情資訊，所幸沒有一個真正的軍人積極回應。

檢方依違反《國家安全法》、《國家情報工作法》起訴李能謙及員工、退役女士兵等5人，在押的李能謙移審法院後裁定羈押禁見。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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