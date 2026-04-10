中國「三無船」闖金門海域！海巡強勢登檢　扣押帶回調查

記者鄭逢時／金門報導

海洋委員會海巡署今（10）日凌晨在金門海域查獲一艘越界作業的中國「三無船舶」，經登檢後扣留並帶回調查。海巡強調，將持續強化海域執法，嚴防非法船隻侵擾，展現捍衛國家主權的決心。

▲金門海域查扣中國「三無船」。（圖／海洋委員會海巡署提供）

海巡署指出，第十二（金門）巡防區於凌晨掌握不明目標朝岸際航行，隨即派遣金門海巡隊10073艇、CP-1022艇及CP-1051艇前往應處，於田埔西北方海域發現1艘中國籍無船名漁船。該船經廣播要求停船受檢卻拒不配合，於是海巡人員依法登檢並實施扣留，初步查證船上有2名中國籍船員及一批魚貨，並未發現豬、牛肉等相關製品。

海巡說明，該船屬於「無船名、無船舶證書、無船籍港登記」的「三無船舶」，不僅身分難以辨識，船體與人員也都未經過檢驗，存在高度航安風險，且常見蛇行逃避檢查，容易引發海上衝突與事故。為維護海域秩序及海洋資源，海巡對此類違規船舶將持續強力取締。

針對後續處置，海巡署表示，已依兩岸人民關係條例相關規定將船員留置調查，並於完成調查後移請艦隊分署研議裁處。另船上人員及相關物品也將依法處理，確保程序完備。

海巡署強調，面對各類海上灰帶行動及非法侵擾，將持續全天候監控周邊海域，落實執法作為，確保國家安全與海域穩定，並作為守護民眾權益的第一線力量。