李惠雯「逼死1家5口」！全數認罪想獲輕判　檢批「極其惡劣」

▲五口命案主嫌李惠雯，本案預計5月20日宣判。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案今日辯論終結，預計5月20日宣判。李惠雯維持起訴後答辯方向，全數認罪，希望能換取刑期折抵。但檢方批，李女極其惡劣，導致王家五口受到極大精神壓力，償還莫須有的債務。王家女婿告訴代理人林瓊嘉也說，應該一罪一罰，至少判15年以上。

檢方追查，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

▲檢方求處李15年刑期，結果將出爐。（圖／記者許權毅製）



今日開庭，依照檢方補充狀所述，李女總計詐騙、洗錢金額王家與多名被害人，從原先1536萬，更正為1570萬。李惠雯則是從2024年6月開始接觸王家，為期一年設計圈套，利用話術討錢、恐嚇，身上還有多達約10支手機、平板，自導自演假裝不同角色，取名「小籠包、黑糖包、1980客服、林、奇奇、小幫手」等等。

檢方說，李女從2024年起就已經無所得，為了還債而利用團購事業可穩賺10％獲利話術、黃金代購可抽佣等詐騙，最後收到的錢用在自己身上，惡性重大。李女讓王家五口精神壓力大，明知雙方無契約，卻不斷以莫須有的違約金增加王家債務，金額達到530萬，為了一己私利，極其惡劣，不可輕判，應受到最嚴厲的懲罰。

檢方指出，李女雖於審理期間均坦承犯行，但是偵查時也不坦承，甚至跟警方稱需要打營養針維持生命，而拖延偵辦進度，並且傳訊給證人串證。請考量李女犯後態度，涉犯重罪，恐有逃亡之虞，建請延長羈押。

▲▼李惠雯害死王家五口，案件震驚社會。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）



李惠雯辯護律師說，縱使被告於偵查否認犯行，但起訴後均坦承犯行，有尊重司法與面對過錯之態度，本件黃金代購衍伸卡費，被告也有部分繳納，請給予適當之刑。

王家女婿告訴代理人林瓊嘉表示，過往詐騙都是一罪一罰，本案不應以被害人人數來計算罪數，因會變成輕縱。李惠雯被檢方求處15年以上之刑，因為李女先是詐騙，又以違約金討錢，甚至最後恐嚇，有給王家人機會過嗎？相信李女也是愛家人，才會「努力詐騙」，但同理而言，誰希望家人受傷？

審判長黃佳琪諭知，本案辯論終結，定5月20日宣判。另，李女解除禁見，羈押期滿是否延長羈押，書面裁定。