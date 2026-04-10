　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲女方一聽到職業是廚師，就冷掉了。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友表示，透過交友軟體認識多名女生，但只要提到職業是廚師，對方往往就冷掉，讓他無奈感嘆「職業有貴賤之分」。原PO強調，自己月薪接近6萬元，能調整休假時間陪伴，自認條件不差，卻總在感情上碰壁。文章曝光後，網友回應「應該是長相身材有問題」、「我月收20萬也是被說不夠啊」。

一名32歲網友在臉書「匿名公社」透露，透過交友軟體與多名女生見面，原本聊天氣氛都不錯，互動也算順利，但只要話題提到工作是廚師，關係往往急轉直下，甚至直接沒有下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不解表示，自己收入穩定，每月薪資至少接近6萬元，能為另一半調整休假時間，一周能空出1至2天陪伴，年假更有28天，同時信心喊話能大安區置產，自認條件並不差，卻屢屢在感情上碰壁。

他坦言，自己交往兩任女友，總是相信「只是還沒遇到對的人」，但經歷多年後，逐漸體會到現實面，「職業還是有貴賤之分」，甚至開始抗拒在交友過程中提及工作，認為不如一開始就說清楚，讓不適合的人早點離開，避免投入感情後更難抽身。

最後，原PO也不禁感嘆，現在交友環境的改變與現實考量，讓他感到相當疲憊，「我只是想有人可以聊聊天、分享日常…不知道現在的條件這麼高了」，乾脆維持單身現狀還比較輕鬆。

除了長相問題！網反酸：月薪6萬難在大安區買房

底下網友熱議，「可能是外貌協會」、「我以前交往過廚師，挺好耶，都可以點菜，吃得很滿足」、「應該發揮你專長，煮飯給她吃，抓住她的胃，我看過一些男廚師招待女生的節目連我都愛上男廚師了」、「男友是廚師很加分耶，我某個家人以前男友是廚師，煮的東西超級好吃，可惜分手之後都吃不到了」；也有人反酸「不是廚師這職業的問題，是薪水5萬多的問題，這薪水全拿去付大安區的房貸都不夠」、「我月薪30-40萬都買不起大安區的房子，你厲害」。

甚至有過來人安慰，「沒事，我做黑手年收百萬也是單身」、「盡力就好，永遠比不上，我一個月20萬也是被說不夠啊」、「相親過幾次，對方都希望是公務人員還是老師，聽到做生意的馬上謝謝不用聯絡了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光
星宇航空「累了請上車」粉紅巴士　再贈勇字扇子
「K級乳神」女優現高雄！超「震」出場噴鼻血
快訊／北市「新增麻疹個案」公布足跡　匡列接觸者383人
快訊／0050費用率調降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

春天真的更容易想分手？社群瘋傳「四月分手潮」理論　專家點出關鍵原因

北捷車頭藏「神祕之門」　官方曝用途：關鍵時刻可救命

寵物用藥新制喊卡！農業部拍板延後上路　改公告制+雙軌購藥

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

春天真的更容易想分手？社群瘋傳「四月分手潮」理論　專家點出關鍵原因

北捷車頭藏「神祕之門」　官方曝用途：關鍵時刻可救命

寵物用藥新制喊卡！農業部拍板延後上路　改公告制+雙軌購藥

拜會越南平陽省台灣商會　張麗善深化台商連結

針對鄭習會談話內容　張善政：期待兩岸和平制度化能盡速落實

屏科大勇奪《遠見》USR三大獎　生態、產業、永續全面開花

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

郭嚴文重返一軍還沒那麼快？平野等他找回開關：我們相信他

外資本周回補台股1884億！狂敲友達22.4萬張　搶進中鋼、凱基金

台東「吉伊卡哇主題無人機」明晚搶先亮相　時間、地點一次看

新制修正！寵物用藥擬改「公告制」　未來可從藥局藥商同時購買

全紅嬋能否「再拿冠軍」？百萬命理師看她八字嘆：吃苦命無人幫

具俊曄專注在畫大S　小S曝他「眼裡有光了」

生活熱門新聞

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

吊車大王父女同框！　賣車原因曝

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝胡瓜關係

柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！一票搖頭

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

待用餐沒肉遭負評　7年善心店家心寒發聲

坐捷運與男子對到眼！她靠「脆」一天內找到人

今飆36度熱如夏　辛樂克可能轉強颱「大迴轉」

更多熱門

相關新聞

妹子想找月薪5萬工作　過來人點名「這幾行」

妹子想找月薪5萬工作　過來人點名「這幾行」

未來的職業、薪資發展是很多年輕人的煩惱，一名私立大學觀光系畢業的女網友表示，她目前25歲，月薪約3萬出頭，因工作相對清閒，有在思考如何提升能力、轉職到月薪5萬的工作。她坦言出身清寒、從小打工，曾有餐飲店長與管理經驗，因身體因素離開高工時環境，引來過來人分享自身經歷與方向建議。

提離職秒被加薪「32K變40K」！網：絕不留

提離職秒被加薪「32K變40K」！網：絕不留

AI交友App靠「故意刁難」註冊流程爆紅

AI交友App靠「故意刁難」註冊流程爆紅

科技男跟女友吵架竟虐貓　鎖袋中狂噴水

科技男跟女友吵架竟虐貓　鎖袋中狂噴水

24歲男當夜班保全！過來人嘆：都在滑手機

24歲男當夜班保全！過來人嘆：都在滑手機

關鍵字：

交友軟體廚師女友交往薪水

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面