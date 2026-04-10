月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

▲女方一聽到職業是廚師，就冷掉了。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友表示，透過交友軟體認識多名女生，但只要提到職業是廚師，對方往往就冷掉，讓他無奈感嘆「職業有貴賤之分」。原PO強調，自己月薪接近6萬元，能調整休假時間陪伴，自認條件不差，卻總在感情上碰壁。文章曝光後，網友回應「應該是長相身材有問題」、「我月收20萬也是被說不夠啊」。

一名32歲網友在臉書「匿名公社」透露，透過交友軟體與多名女生見面，原本聊天氣氛都不錯，互動也算順利，但只要話題提到工作是廚師，關係往往急轉直下，甚至直接沒有下文。

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原PO不解表示，自己收入穩定，每月薪資至少接近6萬元，能為另一半調整休假時間，一周能空出1至2天陪伴，年假更有28天，同時信心喊話能大安區置產，自認條件並不差，卻屢屢在感情上碰壁。

他坦言，自己交往兩任女友，總是相信「只是還沒遇到對的人」，但經歷多年後，逐漸體會到現實面，「職業還是有貴賤之分」，甚至開始抗拒在交友過程中提及工作，認為不如一開始就說清楚，讓不適合的人早點離開，避免投入感情後更難抽身。

最後，原PO也不禁感嘆，現在交友環境的改變與現實考量，讓他感到相當疲憊，「我只是想有人可以聊聊天、分享日常…不知道現在的條件這麼高了」，乾脆維持單身現狀還比較輕鬆。

除了長相問題！網反酸：月薪6萬難在大安區買房



底下網友熱議，「可能是外貌協會」、「我以前交往過廚師，挺好耶，都可以點菜，吃得很滿足」、「應該發揮你專長，煮飯給她吃，抓住她的胃，我看過一些男廚師招待女生的節目連我都愛上男廚師了」、「男友是廚師很加分耶，我某個家人以前男友是廚師，煮的東西超級好吃，可惜分手之後都吃不到了」；也有人反酸「不是廚師這職業的問題，是薪水5萬多的問題，這薪水全拿去付大安區的房貸都不夠」、「我月薪30-40萬都買不起大安區的房子，你厲害」。

甚至有過來人安慰，「沒事，我做黑手年收百萬也是單身」、「盡力就好，永遠比不上，我一個月20萬也是被說不夠啊」、「相親過幾次，對方都希望是公務人員還是老師，聽到做生意的馬上謝謝不用聯絡了」。