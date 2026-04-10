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快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

▲▼北市麻疹足跡。（圖／衛生局提供）

▲北市麻疹個案足跡。（圖／衛生局提供）※點圖放大

生活中心／綜合報導

台北市新增1例麻疹境外移入確定病例，為30多歲本國籍男性，於4月1日出現疲憊與結膜炎症狀，4月3日開始有發燒、咳嗽症狀，並從手部、臉到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，於4月8日疾管署研判為確定病例。北市衛生局針對此個案匡列接觸者共383人，今日也公布相關足跡。

衛生局說明，個案於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至4月21日。

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衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

衛生局表示，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、台北市防疫專線（02）2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

衛生局說明，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，且尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，請儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。

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